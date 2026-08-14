Товары резко подорожают: каковы последствия ударов по складам

Пожарный ГСЧС на подвергшемся нападению складе товаров в Киеве после массированной атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В Украине ожидается заметный рост цен на товары из-за разрушения крупных складских комплексов и перехода розничной торговли на более дорогую логистику "с колес". Такое изменение в работе неизбежно приведет к скачку цен в магазинах, поскольку доставка непосредственно на полки обходится значительно дороже, чем распределение через крупные комплексы, которые ранее снижали себестоимость для конечного потребителя. Как сообщил экономист Алексей Кущ, дефицита не будет, однако правительство не предупредило бизнес заранее об угрозе эскалации и ударов.

Об этом Алексей Кущ рассказал в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

Что будет с ценами на продукты и товары после российских атак

Экономист обратил внимание на то, что государственные органы действовали лишь постфактум, тогда как должны были собрать руководство профильных компаний и торговых сетей накануне нового витка эскалации и предупредить о рисках.

"И здесь, к сожалению, мы видим, что такой программы реагирования на этот логистический кризис не было. И все, что мы сейчас наблюдаем, — это реакция постфактум. То есть уже после наступления тех или иных событий. То есть после нанесения ударов, после наступления кризиса правительство уже реагирует постфактум, реагирует на события, а не принимает превентивные меры", — констатировал Алексей Кущ.

Экономист отметил, что представителям рынка следовало заблаговременно предоставить четкие инструкции и время для маневров по обеспечению безопасности.

"Поэтому, например, у меня возникают определенные вопросы: почему на уровне определенных государственных структур не дали сигнал украинским логистическим компаниям и украинскому ритейлу заблаговременно, накануне перехода войны на этот новый уровень эскалации, почему не дали сигнал логистическим компаниям распределить товарные запасы. То есть определенные структуры должны были созвать руководителей украинских логистических компаний и ритейла и сказать, что начинается, например, 40-дневный период интенсивных ударов по российской логистике. Соответственно, переход войны на новый уровень эскалации может привести к тому, что ключевые украинские логистические объекты могут подвергнуться удару со стороны россиян", — пояснил аналитик.

Он добавил, что хотя частные владельцы и не в состоянии построить капитальную защиту в сжатые сроки, но они могли бы применить другой подход.

"Распределить товарные запасы — понятно, что принять какие-то меры по защите этих объектов частные владельцы в короткие сроки не могут. Но распределить товарные запасы, эвакуировать людей, обслуживающий персонал, распределить товарные запасы, возможно, даже принять дополнительные противопожарные меры. Это можно было бы сделать", — высказал мнение Алексей Кущ.

В новых условиях дополнительные транспортные расходы будут закладываться в стоимость потребительской корзины. Несмотря на это, экономист призвал граждан не поддаваться ажиотажу и не скупать массово соль, спички, муку или крупы. По его словам, хотя оптовые закупки и позволяют частично сэкономить, имеющиеся средства целесообразнее направить на подготовку собственной семьи к зимнему периоду.

Новини.LIVE сообщали ранее, что массированный комбинированный удар по Киеву и области 5 августа нанес существенный ущерб логистической и торговой инфраструктуре.

Разрушение четырёх складских комплексов ритейлера Fozzy Group привело к гибели персонала и вызвало временные перебои с поставками отдельных категорий товаров в столичные магазины. Значительные материальные потери понесли и другие крупные компании, в частности сети NOVUS, INTERTOP, PUMA, LIQUI MOLY, "Маркет Траш" и автоимпортер "Тойота-Украина", чьи терминалы и базы подверглись ударам.

Параллельно удары по критически важной системе столицы существенно затруднили подготовку к отопительному сезону. Повреждения киевских ТЭЦ позволяют восстановить теплогенерацию лишь частично, из-за чего возникли риски, что зимой температура в домах может удерживаться в пределах +12...+15°C.

В целом с начала полномасштабного вторжения российские обстрелы гражданской инфраструктуры вывели из строя около 20% украинских хлебопекарных предприятий. Значительная часть пострадавших заводов разрушена безвозвратно, остальные функционируют в режиме постоянных восстановительных работ.