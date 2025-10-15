Зеленский заслушал Иващенко по поводу давления на Россию и планов в Беларуси

Владимир Зеленский и Олег Иващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский в среду, 15 октября, заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. В частности, речь шла о давлении на Россию.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Доклад Иващенко для Зеленского

Украинский лидер отметил, что санкции мира действительно ограничивают российскую способность продолжать и расширять войну. По его словам, чем сильнее будет давление, тем быстрее будет надежная безопасность. Зеленский отметил, что это подтверждается закрытыми данными, которые получила украинская разведка.

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Есть также множество открытых данных, в частности о состоянии российской промышленности, финансов, региональных бюджетов, которые в целом подтверждают правильность курса на дальнейшее давление на Россию. Система Путина не выдержит противостояния, в которое он завел Россию. Определили сегодня ключевые направления дальнейшего нашего давления. Поручил работать с соответствующими странами", — подчеркнул Зеленский.

Источники поставок оружия и оборудования в Россию

Глава государства говорит, что накануне его визита в Вашингтон и контактов с европейскими лидерами были обсуждены основные источники поставок в Россию критических компонентов и оборудования для производства оружия.

Олег Иващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Мы в Украине четко понимаем, какие поставки имеют наибольшее значение для Москвы, и каждая такая схема должна быть перекрыта. У наших партнеров для этого есть все возможности", — заявил Зеленский.

Ситуация в Беларуси

Кроме того, Иващенко доложил о российских планах дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси.

"На этом этапе не будем делать информацию публичной. Предупредим партнеров, которым это может угрожать", — добавил украинский лидер.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 14 октября Зеленский провел совещание, которое было посвящено ситуации с безопасностью в ряде регионов Украины.

Впоследствии в вечернем обращении глава государства анонсировал создание военной администрации в Одессе.