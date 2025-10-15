Зеленский заслушал Иващенко по поводу давления на Россию и планов в Беларуси

Давление на Россию — Зеленский заслушал доклад руководителя СВР
Президент Владимир Зеленский в среду, 15 октября, заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. В частности, речь шла о давлении на Россию.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Доклад Иващенко для Зеленского
Украинский лидер отметил, что санкции мира действительно ограничивают российскую способность продолжать и расширять войну. По его словам, чем сильнее будет давление, тем быстрее будет надежная безопасность. Зеленский отметил, что это подтверждается закрытыми данными, которые получила украинская разведка.
"Есть также множество открытых данных, в частности о состоянии российской промышленности, финансов, региональных бюджетов, которые в целом подтверждают правильность курса на дальнейшее давление на Россию. Система Путина не выдержит противостояния, в которое он завел Россию. Определили сегодня ключевые направления дальнейшего нашего давления. Поручил работать с соответствующими странами", — подчеркнул Зеленский.
Источники поставок оружия и оборудования в Россию
Глава государства говорит, что накануне его визита в Вашингтон и контактов с европейскими лидерами были обсуждены основные источники поставок в Россию критических компонентов и оборудования для производства оружия.
"Мы в Украине четко понимаем, какие поставки имеют наибольшее значение для Москвы, и каждая такая схема должна быть перекрыта. У наших партнеров для этого есть все возможности", — заявил Зеленский.
Ситуация в Беларуси
Кроме того, Иващенко доложил о российских планах дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси.
"На этом этапе не будем делать информацию публичной. Предупредим партнеров, которым это может угрожать", — добавил украинский лидер.
Напомним, 14 октября Зеленский провел совещание, которое было посвящено ситуации с безопасностью в ряде регионов Украины.
Впоследствии в вечернем обращении глава государства анонсировал создание военной администрации в Одессе.
Читайте Новини.LIVE!