Терехов пожелал успехов новому премьеру и пообещал поддержку

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Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал слухи о возможном назначении его на должность премьер-министра Украины. Он пожелал успехов новому главе правительства и заявил о готовности поддерживать Кабмин.

Об этом Терехов сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко.

Терехов будет поддерживать новое правительство

Глава Харькова и председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин отметил, что пока не общался с новым премьер-министром. В то же время он подчеркнул, что готов к сотрудничеству с правительством.

По словам Терехова, Ассоциация прифронтовых городов и общин будет помогать новому Кабинету министров в реализации необходимых решений.

«Новому премьеру желаю успеха и готов его поддерживать. Будем всячески поддерживать его и вообще все правительство в рамках Ассоциации прифронтовых городов и общин», — заявил мэр Харькова.

Ранее появлялась информация, что Игорь Терехов якобы рассматривался в числе возможных кандидатов на пост главы правительства. Сам чиновник прокомментировал эти слухи, выразив готовность работать на благо государства независимо от занимаемой должности. Новость дополняется...