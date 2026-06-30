Сырский заявил об угрозе наступления на Черниговскую область

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Александр Шорохов Редактор

Российская армия может начать новое наступление на Черниговскую область, и украинские Силы обороны уже активно готовятся к такому сценарию. В то же время общая активность россиян на линии фронта в настоящее время снизилась почти на треть благодаря успешной кампании по нанесению ударов на большие расстояния и уничтожению логистики противника. В целом ВСУ сейчас успешно применяют тактику активной обороны против огромной группировки противника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского для ТСН.

Планы Кремля относительно наступления из Беларуси

Александр Сырский заявил, что российский диктатор Владимир Путин официально поставил перед своим генеральным штабом задачу просчитать абсолютно все возможные варианты для ведения новых наступательных операций. В частности, военное руководство агрессора рассматривает варианты нанесения ударов или нападения с территории Беларуси.

В настоящее время вражеская группировка насчитывает более 721 тысячи человек, однако украинская армия полностью просчитывает все шаги врага и готовится к этому.

Кампания по изоляции Крыма

Существенно снизить давление российских штурмов на передовой удалось благодаря масштабной кампании дальнобойных ударов "middle strike" по тыловым объектам.

Украинские силы успешно поджигают нефтебазы, склады с боеприпасами и планомерно проводят полную изоляцию оккупированного Крымского полуострова. Поэтому активность россиян на фронте уменьшилась на треть, заявил Сырский в интервью.

Как ранее писали Новини.LIVE, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал "позорной историей" массовые небоевые смерти и возможные пытки новобранцев в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля". Он заявил, что все причастные к этому будут наказаны.

Также Новини.LIVE сообщали, что бюджетные расходы и распределение финансирования на оборонные и гражданские нужды сейчас находятся под жестким контролем правительства Украины. Кабинет министров в своей новой бюджетной декларации официально заложил оптимистичные прогнозы относительно полного завершения активной фазы боевых действий уже в 2027 году.