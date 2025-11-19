Видео
Свириденко не появилась в Раде — кто ее заменил

Свириденко не появилась в Раде — кто ее заменил

Дата публикации 19 ноября 2025 13:00
обновлено: 13:16
Свириденко не явилась в Раду по требованию нардепов
Юлия Свириденко. Фото: Facebook/Юлия Свириденко

Вместо премьер-министра Юлии Свириденко в Верховную Раду пришел вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка. Он будет отвечать на вопросы нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания Верховной Рады в среду, 19 ноября.

Почему Свириденко не пришла в парламент

Спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что Свириденко находится на встрече с представителями Международного валютного фонда. Зато нардепы уверены, что встречу с МВФ можно было отложить.

Также в парламент не явились глава Минюста Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук, которых сегодня должна была бы уволить Рада.

Напомним, 18 ноября Рада не уволила Галущенко и Гринчук из-за того, что оппозиция заблокировала трибуну парламента.

Также Рада вызвала секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, однако он выехал из Украины.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
