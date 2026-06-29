Суд отказался отправить народного депутата Кузьминых в изолятор

Заседание ВАКС. Фото: кадр из видео

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Народный депутат Сергей Кузьминых, обвиняемый в получении более полумиллиона гривен взятки за махинации на медицинских тендерах, проведет следующие два месяца под круглосуточным домашним арестом, хотя прокуратура требовала содержания под стражей. Такое решение принял ВАКС после того, как парламентария пришлось задержать в принудительном порядке из-за систематического игнорирования суда, в частности в связи с его поездкой в Испанию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание ВАКС.

Сергей Кузьминых проведет два месяца под домашним арестом

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил требования стороны обвинения об изменении меры пресечения в отношении народного депутата Украины Сергея Кузьминых. Ранее парламентария, который систематически игнорировал судебные повестки и даже выезжал в командировку в Испанию, задержали во исполнение соответствующего судебного постановления и поместили в изолятор временного содержания.

Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивала на заключении подсудимого под стражу без возможности внесения денежного залога. Однако судья назначил политику круглосуточный домашний арест сроком на два месяца. Также суд конфисковал в пользу государства 49 620 гривен залога, которые фигурант внес еще в мае 2022 года.

Депутат обязан по требованию являться в суд, сообщать об изменении места работы или адреса проживания, сдать государственным органам свои паспорта и постоянно носить электронный браслет. Срок действия постановления составляет 2 месяца, то есть до 29 августа 26 года включительно.

Как сообщали Новини.LIVE, уголовное дело касается событий января 2022 года, когда Национальное антикоррупционное бюро разоблачило Кузьминых в коррупционных махинациях. По версии следствия, политик получил 558 тысяч гривен отката, что составляло 30% от суммы контракта на поставку ультразвукового диагностического оборудования для житомирской больницы. За эти деньги он пообещал оказать влияние на должностных лиц, чтобы обеспечить победу конкретной частной фирмы на торгах. Кроме того, народный избранник гарантировал этой же компании содействие в подписании будущих медицинских контрактов на закупку МРТ и лапароскопического оборудования на сумму более 38 миллионов гривен.

Также недавно правоохранители раскрыли масштабную схему вымогательства «откатов» в Полтаве, где местный депутат через сеть обменщиков получал 10% от стоимости коммунальных контрактов, присвоив 7,7 млн грн на дорожных работах.

Параллельно с этим в четырёх областях Украины были раскрыты ещё более серьёзные махинации. Чиновники и предприниматели растратили 81 млн грн при строительстве и оснащении укрытий для образовательных и военных объектов. В частности, в Днепропетровской и Черниговской областях преступная группа наживалась на подтасовке тендеров и поставке некачественных конструкций, не соответствующих никаким стандартам безопасности.