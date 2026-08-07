Суд арестовал двух экс-руководителей ТЦК по делу о незаконном "списании" мужчин

Задержание подозреваемых. Фото: Нацполиция

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Ужгородский городской районный суд Закарпатской области избрал меру пресечения в отношении двух бывших руководителей одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По решению суда их поместили под стражу без права освобождения под залог.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований, передает Новини.LIVE.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения

По данным следствия, бывший начальник районного ТЦК и СП и экс-начальник отдела учета и бронирования причастны к организации незаконного исключения военнообязанных из воинского учета по состоянию здоровья. По версии правоохранителей, в течение 2022–2024 годов должностные лица по предварительному сговору могли вносить ложные сведения в военно-учетные и медицинские документы. Также проверяется возможная причастность к схеме отдельных членов военно-врачебной комиссии.

В ГБР отмечают, что стоимость такой "услуги" для военнообязанных составляла от 8 до 20 тысяч долларов США. На основании поддельных документов мужчин признавали негодными к военной службе и без законных оснований исключали из воинского учета. Кроме того, следователи проверяют обстоятельства уничтожения служебных документов. По предварительной информации, было уничтожено более 1,1 тысячи личных дел граждан, которых ранее исключили из воинского учета по состоянию здоровья.

По материалам ГБР часть этих мужчин уже восстановлена на воинском учете и направлена на повторное прохождение военно-врачебной комиссии. Некоторых после повторного осмотра признали годными к военной службе и мобилизовали.

Бывшим должностным лицам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE, ГБР раскрыло в Закарпатье масштабную схему уклонения от мобилизации, благодаря которой почти 1,2 тысячи мужчин были незаконно исключены из воинского учета. По данным следствия, ее организовали бывший руководитель Мукачевского районного ТЦК и СП и его подчиненный, которые брали за свои услуги от 8 до 20 тысяч долларов.

Как сообщали Новини.LIVE, сотрудники ГБР при содействии командования ВСУ разоблачили военнослужащего, которого подозревают в организации незаконной продажи взрывчатых веществ. По данным следствия, он планировал реализовать около шести тонн взрывчатки, стоимость которой на черном рынке могла превысить 7,5 млн гривен.