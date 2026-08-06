Стефанишину подозревают в обогащении на 13,9 млн грн: новые подробности

Судебное заседание. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Бывшей вице-премьер-министру — министру юстиции Ольге Стефанишиной предъявили подозрение в ложном декларировании и незаконном обогащении на сумму свыше 13,9 млн грн. По данным НАБУ и САП, бывшая чиновница оформляла элитную недвижимость и автомобили премиум-класса на родственников и подчиненных; в суде для нее уже избрана мера пресечения в виде залога в размере 6 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает Новини.LIVE.

Стефанишину подозревают в незаконном обогащении на 13,9 млн гривен

Правоохранители выяснили, что в пользовании и фактической собственности бывшей чиновницы находился целый ряд ценных активов, которые она скрыла от декларирования.

В частности, бывшая чиновница купила две квартиры в столичном жилом комплексе "Файна Таун" общей стоимостью почти 11 млн грн, которые были юридически оформлены на ее подругу. Еще одно жилье в киевском ЖК бизнес-класса «Львовская площадь» чиновница оформила на свою мать, тогда как ее отец стал формальным владельцем нескольких нежилых помещений и парковочного места в этом же комплексе.

Кроме того, для передвижения чиновница использовала кроссовер Mercedes-Benz GLC 220 d, зарегистрированный на ее подчиненного.

Параллельно бывшая глава Минюста планировала приобрести загородный дом недалеко от Киева стоимостью около 550 тыс. долл. США. Расплатиться за загородный дом она хотела следующим образом: деньги продавцу, а именно250 тыс. долл. США, она планировала передать наличными и переоформить на него две вышеупомянутые квартиры в ЖК "Файна Таун".

Но эта сделка так и не состоялась, поскольку чиновница отказалась от покупки. В НАБУ предполагают, что причиной стало предстоящее назначение на дипломатическую должность за рубежом.

Также в Антикоррупционном бюро отметили, что сумма официальных доходов бывшей чиновницы не покрывала её реальных расходов. С начала 2024 года до середины 2025 года чиновница заработала законным путем около 3,7 млн грн, однако исключительно с её банковских счетов за этот же период было потрачено ориентировочно 4,2 млн грн.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, на судебном заседании бывшая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также бывшее посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что не признает выдвинутых ей обвинений. В ходе судебного заседания она отметила, что считает подозрение необоснованным и намерена отстаивать свою позицию в рамках правового поля.

По словам Стефанишиной, она сознательно вернулась в Украину, чтобы лично участвовать во всех необходимых процессуальных действиях. Политик подчеркнула, что не планирует скрываться от следствия или уклоняться от судебного разбирательства, а готова доказывать свою правоту в соответствии с установленной законом процедурой.

Ранее правоохранительные органы начали процессуальные действия, в рамках которых фигурирует имя Ольги Стефанишиной. Она отметила, что сам факт проведения следственных мероприятий не означает доказательства вины человека, а является лишь этапом работы правоохранительной системы.

В ходе заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил, что у следствия есть претензии относительно возможного влияния Стефанишиной на кадровые решения в ряде антикоррупционных структур.

Отдельно стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Ольги Стефанишиной от должности посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Документ был опубликован на официальном сайте главы государства, он датирован 3 августа.