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Стало известно, сколько бойцов "Азова" вернули сегодня из плена

30 декабря 2024 19:50
Ольга Антоновская - редактор
Возвращение бойцов "Азова" из плена — сколько защитников дома
Бойцы "Азова", вернувшиеся из плена. Фото: Денис Прокопенко
Ольга Антоновская - редактор

Из российского плена сегодня вернули 189 украинцев. Среди них есть и бойцы "Азова". К родным вернулись 11 военнослужащих бригады.

Об этом сообщил командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Денис Прокопенко в Facebook в понедельник, 30 декабря.

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Возвращение бойцов "Азова" из плена

Прокопенко отметил, что военные прошли чрезвычайно тяжелые испытания, которые длились почти три года. Наконец еще 11 бойцов бригады "Азов" вернулись из плена и будут встречать Новый год с родными.

"86 дней обороны Мариуполя, тяжелые бои на грани человеческих возможностей, плен, тюрьмы, допросы, пытки. Они не сдались и вышли из этого ада победителями. Я поздравляю с возвращением каждого, кто сегодня наконец сможет увидеть и обнять своих родных, кто проведет зимние праздники в кругу близких, а не под наблюдением вертухаев. Спасибо вам за ваше мужество и силу духа", — отметил Прокопенко.

Бойцы "Азова" вернулись из плена
Сообщение Дениса Прокопенко о возвращении бойцов "Азова" из плена. Фото: скриншот

Он также поблагодарил бойцов бригады, которые взяли в плен 68 боевиков на Торецком направлении и все подразделения СОУ, которые пополняют обменный фонд на всех участках фронта.

"Вы делаете колоссальный вклад в дело возвращения домой наших военнопленных, и я благодарен вам за вашу работу. Хочу поблагодарить Президента Украины и его команду, представителей МВД, СБУ, ГУР, "Ассоциации семей защитников Азовстали" и всех, кто ежедневно работает над возвращением наших пленных в Украину", — написал Прокопенко.

Напомним, Украина и Россия 30 декабря провели большой обмен военнопленными. На этот раз домой удалось вернуть 187 защитников и двух гражданских.

Один из освобожденных из российского плена защитников растрогал украинцев. Мужчина сразу после возвращения из плена продекламировал стихотворение "Любите Украину".

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