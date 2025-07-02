Дело Чернышова - кто внес залог

Алексей Чернышов. Фото: РБК-Украина

За вице-премьер-министра национального единства Алексея Чернышева внесли залог его жена и еще два поручителя. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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Кто внес залог за Чернышова

Как сообщает источник, жена Светлана Чернышова внесла 10 миллионов гривен.

Еще 44 миллиона внесла Дарья Бедя и 66 миллионов — ООО "Форавтотор".

Что известно о деле Чернышова

Напомним, что НАБУ 23 июня сообщило Алексею Чернышеву о подозрении в уголовном производстве. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и получении значительной неправомерной выгоды как для себя, так и для третьих лиц.

Сам вице-премьер-министр заявил о своей готовности к полному сотрудничеству с НАБУ, при этом его допрос у правоохранителей длился более двух часов.

27 июня состоялось судебное заседание по делу Алексея Чернышова. Его защитники категорически отрицали все выдвинутые обвинения, подчеркивая, что их подзащитный не получал взяток, а лишь принимал подарки.

А сегодня, 2 июля, за вице-премьер-министра и министра по вопросам национального единства Алексея Чернышова был внесен залог в размере 120 миллионов гривен.