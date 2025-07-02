Дело Чернышова - кто внес залог

Стало известно, кто внес залог за Чернышова
За вице-премьер-министра национального единства Алексея Чернышева внесли залог его жена и еще два поручителя. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.
Кто внес залог за Чернышова
Как сообщает источник, жена Светлана Чернышова внесла 10 миллионов гривен.
Еще 44 миллиона внесла Дарья Бедя и 66 миллионов — ООО "Форавтотор".
Что известно о деле Чернышова
Напомним, что НАБУ 23 июня сообщило Алексею Чернышеву о подозрении в уголовном производстве. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и получении значительной неправомерной выгоды как для себя, так и для третьих лиц.
Сам вице-премьер-министр заявил о своей готовности к полному сотрудничеству с НАБУ, при этом его допрос у правоохранителей длился более двух часов.
27 июня состоялось судебное заседание по делу Алексея Чернышова. Его защитники категорически отрицали все выдвинутые обвинения, подчеркивая, что их подзащитный не получал взяток, а лишь принимал подарки.
А сегодня, 2 июля, за вице-премьер-министра и министра по вопросам национального единства Алексея Чернышова был внесен залог в размере 120 миллионов гривен.
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