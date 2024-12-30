Богдан Бутковский — депутаты избрали председателя Тернопольского облсовета

Председатель Тернопольского областного совета Богдан Бутковский. Фото: Суспільне

Депутаты в понедельник, 30 декабря, избрали нового председателя Тернопольского областного совета. Им стал Богдан Бутковский.

Об этом сообщает Суспільне.

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Как известно, во время второго пленарного заседания восьмой сессии областного совета собралось 55 депутатов. Так, 45 из них проголосовали за назначение Бутковского на должность главы облсовета. Против проголосовало ноль человек.

В то же время, депутат областного совета Степан Барна рассказал, что фракция "Европейская Солидарность" не голосовала за Богдана Бутковского и воздержалась.

"Мы конструктивно настроены на сотрудничество, поддерживаем все государственные инициативы по обороне страны, развитию области и обеспечению ее социально-экономического развития, поддержке экономики и бизнеса. Но в кадровом дерибане, кадровых вопросах, участия принимать не будем. Считаем, что коалиция несет ответственность за предыдущего председателя облсовета — Михаила Головко, за Олега Щиголя — председателя бюджетной комиссии, они должны нести в дальнейшем эту ответственность. Легализировать своим присутствием эту коалицию, мы не будем", — сказал он.

Что известно о Богдане Бутковском

Богдан Бутковский по специальности историк. Также депутат областного совета от фракции "Свобода". Он был участником революции достоинства и российско-украинской войны.

На сессии областного совета 30 ноября 2024 его наградили нагрудным знаком "Золотой Крест" от Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Напомним, 26 июня бывшего главу Тернопольского облсовета Михаила Головко и двух заместителей руководителя военной администрации области задержали во время получения части взятки. Они потребовали эти деньги у владельца одного из местных предприятий.

Однако Михаил Головко не явился в Высший антикоррупционный суд. Там должно рассматриваться ходатайство относительно его отстранения от должности.

Уже в августе Головка отправили в отставку в тот же день, в который был восстановлен в должности.