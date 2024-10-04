Мужчина лежит во время обыска. Фото: ГБР

Руководитель Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сын подозревается в масштабном незаконном обогащении. Во время обыска их квартиры правоохранители обнаружили большие суммы наличных, спрятанные в разных местах. Общая сумма изъятых денег составила около 6 миллионов долларов в разных валютах.

Об этом сообщила советница по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, сообщает BBC в пятницу, 4 октября.

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Обыски у главы Хмельницкой областной МСЭК

Во время обыска, проведенного сотрудниками Государственного бюро расследований, мужчина главы МСЭК прилег на кровать, на которой правоохранители разложили найденные наличные.

Ранее возникли предположения, что ему стало плохо, однако, по словам источника BBC, Украина в ГБР "он сам так решил лечь во время обыска".

Что предшествовало

Ранее сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК и его сына, который является руководителем главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Также мы писали, что в Харькове Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу из 13 человек. Речь идет о должностных лицах медико-социальной экспертной комиссии и их сообщниках, которые за деньги "списывали" уклонистов с военного учета.