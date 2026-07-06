ССО Украины атаковали Омский НПЗ за 2500 километров от границы

Пожар на Омском НПЗ. Фото: кадр из видео

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Украинские военные успешно нанесли удар по последнему из 11 крупнейших производителей автомобильного топлива в России, а именно по Омскому нефтеперерабатывающему заводу, где после попадания разразился гигантский пожар. Завод обеспечивает оккупационную армию и оказывает решающее влияние на работу других российских предприятий отрасли.

Удар подтвердили в пресс-службе Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

Украина нанесла удар по Омскому НПЗ, расположенному на расстоянии 2,5 тысячи километров от границы

Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины нанесли дальний удар по нефтеперерабатывающей инфраструктуре противника в Омской области. Целью украинских военных стал Омский нефтеперерабатывающий завод, который считается крупнейшим по мощности предприятием своей отрасли в Российской Федерации.

Пожар на НПЗ в Омске. Фото: кадр из видео

Расстояние от государственной границы Украины до места поражения составляет почти 2,5 тысячи километров. По информации специалистов, этот объект непосредственно задействован в топливном обеспечении российской оккупационной армии.

Дым от пожара. Фото: кадр из видео

После зафиксированного попадания на промышленной площадке возник пожар, в настоящее время масштабы разрушений и степень повреждений устанавливаются. По предварительным данным, под удар попала установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11, проектная мощность которой позволяет перерабатывать 8,4 миллиона тонн сырья в год.

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В Генштабе ВСУ отметили, что эта успешная атака имеет стратегическое значение для ослабления российской экономики, ведь Омский НПЗ был последним из 11 крупнейших производителей бензина в РФ, который до сих пор не подвергался ударам со стороны украинских защитников.

Предприятие ежегодно перерабатывает более 21 миллиона тонн нефти и имеет один из самых высоких в России показателей глубины переработки, достигающий около 99%. Ассортимент продукции завода позволяет производить автомобильные бензины марок АИ-92, АИ-95 и G-Drive 100, дизельное топливо экологического класса «Евро-5», а также авиационный керосин марок ТС-1 и РТ.

Кроме того, на этом промышленном гиганте производят бензол, параксилол, ортоксилол, моторные и промышленные масла, различные смазочные материалы и сырье для производства углерода.

Отдельно об исторической значимости ликвидации этого объекта для российского нефтехимического сектора высказаласьглавный технический директор Fire Point Ирина Терех. Она обратила внимание на то, что мощность Омского завода почти вдвое превышает показатели аналогичного предприятия в Москве.

Сообщение Ирины Терех о значении атаки на Омский НПЗ. Фото: скриншот

Более того, этот промышленный комплекс обладает монопольным статусом на территории страны-агрессора. По словам эксперта, это единственный нефтеперерабатывающий завод в Российской Федерации, способный производить катализаторы для крекинга. Без него невозможно осуществлять процессы вторичной переработки нефти на всех остальных российских заводах.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в ночь на 28 июня беспилотники уже атаковали НПЗ в Краснодарском крае, поставлявший топливо в оккупированный Крым. На предприятии возник масштабный пожар, подтвержденный данными спутников. Эксперты отметили, что из-за серии подобных ударов Россия сталкивается с дефицитом топлива на внутреннем рынке, из-за чего власти могут быть вынуждены импортировать бензин и дизель.

В ночь на 2 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли ряд успешных ударов по военным и стратегическим объектам РФ и на временно оккупированных территориях, в частности по нефтеперерабатывающему заводу, железнодорожному мосту и складу БПЛА.

Очередным этапом стала ночная атака 6 июля на крупный НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. По свидетельствам местных жителей, в результате попаданий на объекте возник мощный пожар, сопровождавшийся громкими взрывами и продолжительной детонацией.