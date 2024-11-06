США произвели тестовый запуск ракеты Minuteman III

Испытание ракеты Minuteman III. Фото: vandenberg.spaceforce.mil

В США 6 ноября ночью прошел тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Отмечается, что этот пуск имел целью проверить эффективность, готовность и точность системы вооружения.

Об этом сообщается на сайте базы "Ванденберг" Космических сил США.

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В ведомстве рассказали, что этим тестовым запуском США хотели продемонстрировать готовность ядерных сил страны и уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания страны.

Запуск ракеты Minuteman III. Фото: vandenberg.spaceforce.mil

"Этот пуск является обычным и был запланирован. Согласно предварительным тестовым запускам, этот запуск межконтинентальной баллистической ракеты проверит эффективность, готовность и точность системы вооружения", — сказали в Ванденберге.

Также там подчеркнули, что перед испытанием ракеты США направили сообщения согласно "Гаагскому кодексу", а также сообщили правительству России в соответствии с действующими двусторонними обязательствами между обеими странами.

В то же время, издание Daily Mail сообщило, что часть американцев выразили обеспокоенность, что испытание ракеты состоялось в день выборов президента США.

Как известно, при запуске ракета должна была пролететь почти семь километров: от базы Вандерберг, расположенной в штате Калифорния, до атолла Кваджалейн, небольшого острова в северной части Тихого океана. Время полета заняло 22 минуты.

Также в Космических силах сообщили, что Minuteman III может развивать скорость более 24 километров в час. Это позволяет ракете поразить любую цель во всем мире только через 30 минут после запуска.

Напомним, в начале октября Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном испытании украинской баллистической ракеты.