США представили новые предложения по мирному плану: Зеленский

Владимир Зеленский общается с военными. Фото: Офис Президента Украины

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Украинская сторона подготовила новые предложения по возобновлению мирного процесса при участии Администрации США. По словам Владимира Зеленского, ключевым условием дипломатии остаются действенные гарантии безопасности для Киева, ведь без надлежащего давления на Москву россияне способны использовать любую паузу для повторного нападения. Вместе с тем Украина не идет на территориальные уступки, которых постоянно требует Россия.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, цитирует Новини.LIVE.

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Владимир Зеленский в беседе с журналистами CNN подчеркнул необходимость более активного участия Соединенных Штатов. Детали новых украинских предложений глава государства раскрывать не стал, однако подчеркнул важность сотрудничества с партнерами.

"Нам нужна более активная вовлеченность американской стороны в мирный план. Я благодарен команде президента Трампа за то, что они хотят продолжать. Путин не хочет сейчас останавливать эту войну, и на него сейчас оказывается недостаточное давление", — отметил Зеленский.

В то же время Владимир Зеленский категорически отверг возможность передачи россиянам остальных территорий Донбасса, которые стремится захватить Кремль. По словам президента, главным приоритетом для Украины остаются надежные гарантии безопасности, без которых любые договоренности теряют смысл.

Зеленский сделал акцент на угрозах, которые возникнут в случае простой заморозки конфликта без зафиксированных предохранительных мер.

"Россия начинает говорить об этой войне, и они говорят о территории. Ключевой вопрос заключается в том, почему он не придет снова с 1 или 2 миллионами дополнительных солдат после длительной паузы. Почему он не придет снова, чтобы нас оккупировать?", – подчеркнул глава государства.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон категорически опроверг обвинения Кремля в том, что он якобы сорвал мирное соглашение в апреле 2022 года, назвав подобные обвинения полной выдумкой. Вспоминая свой первый визит в Киев, политик рассказал, какие настроения царили среди других европейских топ-чиновников.

В то же время украинские власти и военное командование настаивают, что заставить Россию прекратить агрессию и сесть за стол переговоров можно только с помощью жесткого и комплексного давления. Как подчеркнул заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин, для достижения мира необходимо одновременно подрывать военный потенциал, экономику и внутриполитическую стабильность врага. Именно в этих направлениях, по словам президента Владимира Зеленского, уже ведется активная работа совместно с международными партнерами, а украинские дипломаты тем временем должны создать предпосылки для прекращения войны уже этой осенью.