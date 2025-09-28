Видео
Главная Новости дня Сотни боевых столкновений, — глава ОВА Харьковщины о регионе

Сотни боевых столкновений, — глава ОВА Харьковщины о регионе

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 06:22
Синегубов рассказал о многочисленных обстрелах Харьковщины - новости FB/Олег Синегубов
Обстрелы Харьковщины

Ежесуточно на Харьковщине фиксируется более 180 боевых столкновений по всем направлениям фронта. В частности, недавно 20 атак было только по одному направлению, по Волчанскому. Однако Силы Обороны продолжают держать оборону и уничтожать врага.

Об этом Новини.LIVE сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

"Враг пытается работать по всем нашим направлениям, атаки постоянные. Ежесуточно у нас более 180 боевых столкновений по всем фронтам. Вот недавно 20 атак было только по Волчанскому направлению, где работает одна из наших бригад. Выдержали, устояли и продолжают уничтожать врага, который пытается продвигаться", — уточнил Синегубов.

Однако враг не теряет надежды продвинуться по Липецкому, Волчанскому, Купянскому и Изюмско-Лиманскому направлениям.

"Тяжелая ситуация в Боровой и принято решение вывести оттуда органы управления. Ведь там разрушена вся административная инфраструктура и людям уже физически негде находиться. Ну и это прямая опасность для их жизни", — подчеркнул глава ОГА.

По его словам, россияне наносят удары по экстренной скорой медицинской помощи, по подразделениям ГСЧС и по органам местной власти. Поэтому глава Харьковской ОГА еще раз призвал гражданское население к эвакуации. Ведь "это единственный правильный сейчас путь сохранить жизнь свою и своих близких".

Напомним, по словам представителя ГСЧС в Харьковской области Евгения Василенко, в ночь на среду 24 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по Харьковщине. В результате обстрелов ранения получили двое гражданских.

В те же сутки российские войска нанесли массированный удар БПЛА по городу Харьков. По словам мэра города Игоря Терехова, большинство прилетов пришлось на Холодногорский район города.

война Харьков Харьковская область Харьковская ОГА война в Украине
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец
