Как подарить книги библиотеке - проект Дом украинской книги

Сотни библиотек в Украине нуждаются в книгах — как помочь
В Украине появилась инициатива "Дом украинской книги", цель которой — помочь публичным библиотекам в селах и поселках восстановить фонды после списания миллионов русскоязычных книг. С момента запуска к проекту обратились уже более 300 библиотек.
Об этом журналистке Новини.LIVE сообщила пиар и коммуникационный директор медиахолдинга Live Media HUB Анастасия Мартыненко в субботу, 27 сентября.
Как будут распределять книги
Мартыненко разъяснила, по какому принципу действует проект.
"Мы формируем списки, по которым будем распределять собранные книги. После завершения акции подсчитаем их количество и направления, и уже тогда определим, кому и что можем передать", — рассказала она.
Справка
БУК — это социальный проект, который помогает публичным библиотекам в селах и поселках восстановить фонды после списания миллионов русскоязычных книг и распространяет доступ к качественной украиноязычной литературе.
Проект создан по инициативе холдинга Live Media HUB (медиа ТыКиев) и Новини.LIVE при поддержке Книжной страны и ВДНХ, в партнерстве с книжным магазином Book.ua и пространством book.ua.space.
