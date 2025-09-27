Как подарить книги библиотеке - проект Дом украинской книги

Люди оставляют книги для библиотек. Фото: кадр из видео

В Украине появилась инициатива "Дом украинской книги", цель которой — помочь публичным библиотекам в селах и поселках восстановить фонды после списания миллионов русскоязычных книг. С момента запуска к проекту обратились уже более 300 библиотек.

Об этом журналистке Новини.LIVE сообщила пиар и коммуникационный директор медиахолдинга Live Media HUB Анастасия Мартыненко в субботу, 27 сентября.

Как будут распределять книги

Мартыненко разъяснила, по какому принципу действует проект.

"Мы формируем списки, по которым будем распределять собранные книги. После завершения акции подсчитаем их количество и направления, и уже тогда определим, кому и что можем передать", — рассказала она.

БУК — это социальный проект, который помогает публичным библиотекам в селах и поселках восстановить фонды после списания миллионов русскоязычных книг и распространяет доступ к качественной украиноязычной литературе.

Проект создан по инициативе холдинга Live Media HUB (медиа ТыКиев) и Новини.LIVE при поддержке Книжной страны и ВДНХ, в партнерстве с книжным магазином Book.ua и пространством book.ua.space.

Напомним, 17 августа во Львове прошел третий книгообмен.

А в Киеве продолжается один из самых больших книжных фестивалей Украины.