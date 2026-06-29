Солнце произвело девять выбросов: когда ожидать магнитной бури

Влияние магнитных бурь на самочувствие. Фото: иллюстративный коллаж

Альбина Заречная Редактор

В понедельник, 29 июня, геомагнитное поле на нашей планете будет в норме, поскольку солнечная активность была низкой. Несмотря на то, что ученые зафиксировали девять вспышек класса С за предыдущие сутки, синоптики не прогнозируют возникновения мощных магнитных бурь.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури в Украине 29 июня

Накануне на Солнце было зафиксировано девять вспышек класса С, которые из-за своей слабой мощности не способны вызвать сильные магнитные бури. В то же время существует небольшая вероятность появления умеренных вспышек класса М и ещё меньшая вероятность возникновения экстремальных вспышек класса Х.

Прогноз магнитных бурь с 29 июня по 2 июля. Фото: скриншот

Вместе с тем существует риск, что в ночь на 30 июня на планете возможны средние магнитные бури, которые закончатся ближе к утру.

Чтобы избежать или минимизировать воздействие магнитной бури на организм, медики советуют уделить внимание основным правилам здорового образа жизни.

Прежде всего стоит пить больше чистой воды вместо крепкого кофе, энергетиков или алкогольных напитков. Также лучше ограничить употребление жирных, острых и соленых блюд. Это поможет избежать дополнительной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Вместо тяжелой физической работы в такие дни лучше регулярно гулять на свежем воздухе, избегать стрессов и высыпаться.

Новини.LIVE ранее сообщали, что аномальная жара, охватившая часть Европы и Украины, унесла жизни десятков людей и даже наносит ущерб инфраструктуре. В немецком Лейпциге экстремальные температуры уже привели к критическим последствиям. Из-за плавления трамвайных рельсов власти были вынуждены приостановить движение электротранспорта до понедельника.

В Украине синоптики прогнозируют 29 июня жару до +38 °С. Местами возможны ливни с грозами, но в целом сохранится жаркая душная погода.