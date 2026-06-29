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Главная Новости дня Солнце произвело девять выбросов: когда ожидать магнитной бури

Солнце произвело девять выбросов: когда ожидать магнитной бури

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Дата публикации 29 июня 2026 13:15
Прогноз магнитных бурь на сегодня: какова была активность Солнца
Влияние магнитных бурь на самочувствие. Фото: иллюстративный коллаж

В понедельник, 29 июня, геомагнитное поле на нашей планете будет в норме, поскольку солнечная активность была низкой. Несмотря на то, что ученые зафиксировали девять вспышек класса С за предыдущие сутки, синоптики не прогнозируют возникновения мощных магнитных бурь.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури в Украине 29 июня

Накануне на Солнце было зафиксировано девять вспышек класса С, которые из-за своей слабой мощности не способны вызвать сильные магнитные бури. В то же время существует небольшая вероятность появления умеренных вспышек класса М и ещё меньшая вероятность возникновения экстремальных вспышек класса Х.

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Прогноз магнитных бурь с 29 июня по 2 июля. Фото: скриншот

Вместе с тем существует риск, что в ночь на 30 июня на планете возможны средние магнитные бури, которые закончатся ближе к утру.

Чтобы избежать или минимизировать воздействие магнитной бури на организм, медики советуют уделить внимание основным правилам здорового образа жизни.

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Прежде всего стоит пить больше чистой воды вместо крепкого кофе, энергетиков или алкогольных напитков. Также лучше ограничить употребление жирных, острых и соленых блюд. Это поможет избежать дополнительной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Вместо тяжелой физической работы в такие дни лучше регулярно гулять на свежем воздухе, избегать стрессов и высыпаться.

Новини.LIVE ранее сообщали, что аномальная жара, охватившая часть Европы и Украины, унесла жизни десятков людей и даже наносит ущерб инфраструктуре. В немецком Лейпциге экстремальные температуры уже привели к критическим последствиям. Из-за плавления трамвайных рельсов власти были вынуждены приостановить движение электротранспорта до понедельника.

В Украине синоптики прогнозируют 29 июня жару до +38 °С. Местами возможны ливни с грозами, но в целом сохранится жаркая душная погода.

космос Солнце магнитные бури прогнозы
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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