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Главная Новости дня Солнце готовит новые вспышки: прогноз магнитных бурь на сегодня

Солнце готовит новые вспышки: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 12:58
Магнитные бури 11 июля: прогноз солнечной активности и геомагнитной обстановки
Влияние магнитных бурь на человека. Коллаж: Новини.LIVE

В субботу, 11 июля, на Земле не прогнозируется значительных магнитных бурь. В то же время геомагнитное поле может колебаться от спокойного до активного уровня, а на Солнце сохранится низкая активность.

Об этом пишет Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз магнитных бурь на 11 июля

По информации специалистов, в течение последних суток солнечная активность оставалась на умеренном уровне. На Солнце зафиксировали четыре вспышки класса B, которые не оказывают существенного влияния на геомагнитную обстановку на Земле.

На 11 июля прогнозируется спокойное или умеренно активное геомагнитное поле. Вероятность возникновения магнитных бурь остается низкой.

Прогноз солнечной активности на 11 июля:

  • вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%;
  • вероятность сильной геомагнитной бури — 1%;
  • вероятность вспышки М-класса — 40%;
  • вероятность вспышки Х-класса — 10%;
  • количество солнечных пятен — 24.

Несмотря на отсутствие прогнозируемых магнитных бурь, метеочувствительные люди могут реагировать даже на незначительные изменения геомагнитного поля. В такие дни врачи рекомендуют соблюдать режим сна, поддерживать водный баланс, избегать чрезмерных физических нагрузок и по возможности больше отдыхать.

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Также Новини.LIVE отмечали, что в июле прогнозируются периоды повышенной солнечной активности, которые будут сопровождаться несколькими ощутимыми геомагнитными бурями. Такие явления могут сказаться на самочувствии метеочувствительных людей, а также повлиять на работу отдельных технических систем. В настоящее время Солнце находится в активной фазе своего 25-го цикла, поэтому выбросы заряженных частиц будут продолжать вызывать возмущения магнитного поля Земли.

Новини.LIVE сообщали, что синоптики обнародовали прогноз погоды в Украине на субботу, 11 июля. В течение дня ожидается переменная облачность: ночью в отдельных регионах прошли кратковременные дожди, а днем осадки прогнозируются местами в Закарпатье, а также в южных и юго-восточных областях.

космос Солнце магнитные бури
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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