Солнце дало вспышку М2,6: прогноз магнитных бурь сегодня

Влияние Солнца на самочувствие. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

Земная магнитосфера в понедельник, 22 июня, не претерпит серьезных изменений, солнечная активность снизится до минимума, поэтому магнитные бури не затронут планету. В то же время ученые предупреждают о вероятности радиационного шторма, который может возникнуть в результате зафиксированной накануне солнечной вспышки класса М2,6.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на прогноз специалистов Meteoprog.

Магнитные бури 22 июня в Украине

За прошедшие сутки астрофизики фиксировали умеренный уровень активности Солнца. На поверхностиобразовалось в общей сложности девять выбросов энергии различной интенсивности: три вспышки класса В и четыре класса С. Впрочем, они слишком слабы, чтобы хоть как-то повлиять на процессы вокруг нашей планеты. Однако внимание специалистов привлекли ещё два взрыва, относящиеся к средней из крупных категорий класса М.

Самым сильным из этой серии оказалась солнечная вспышка с показателем М2,6. Такие явления способны провоцировать солнечные радиационные штормы. Кроме того, выброс энергии подобной мощности может привести к возникновению небольших радиопомех.

Прогноз магнитных бурь с 22 по 25 июня. Фото: скриншот

По прогнозам специалистов, с 22 по 25 июня никаких существенных магнитных бурь не ожидается, так как состояние геомагнитного поля будет на спокойном уровне.

Новини.LIVE сообщали, что синоптики дали подробный прогноз погоды для нашей страны на понедельник, 22 июня. На всей территории Украины ожидается переменная облачность. Практически везде, за исключением южных и восточных областей, пройдут кратковременные дожди, которые местами будут сопровождаться летними грозами и порывами ветра.

Между тем в Европе прогнозируют аномальную жару. Кое-где столбики термометров зафиксировались на уровне +34...+35 °C. В то же время адская жара охватила Западную Европу, где в Испании, Португалии и Франции температура поднялась до аномальных +45 °C.