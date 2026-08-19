Солнечная активность вызывает подозрения: когда магнитные бури

Головокружение из-за магнитных бурь. Фото: Magnific

Альбина Заречная Редактор

Несмотря на возбужденное состояние магнитосферы, 19 августа магнитные бури обойдут Землю стороной. За прошедшие сутки астрономы зафиксировали шесть слабых солнечных вспышек класса С, которые не представляют угрозы. Вместе с тем сегодня ожидается низкая активность Солнца с возможностью единичных вспышек М-класса.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные синоптиков Meteoprog.

Магнитные бури в Украине 19 августа

В настоящее время магнитосфера нашей планеты находится в возбужденном состоянии, однако возникновения магнитных бурь в среду, 19 августа, не прогнозируется. Состояние геомагнитного поля в течение дня будет еще неоднократно меняться.

Прогноз магнитных бурь с 19 по 22 августа. Фото: скриншот

По наблюдениям специалистов, общий уровень солнечной активности остается на низком уровне. За последние 24 часа на поверхности Солнца ученые зафиксировали шесть вспышек. Все они относятся к классу С. Такие космические явления считаются слабыми и не оказывают существенного влияния на Землю.

Вероятность небольшой геомагнитной бури – 25%

Вероятность сильной геомагнитной бури — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 43

Согласно прогнозу на среду, солнечная активность и в дальнейшем будет оставаться низкой. Однако исследователи не исключают, что сегодня могут произойти несколько более мощные извержения плазмы из-за вероятности образования солнечных вспышек М-класса.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что в течение августа, с 21 по 23 августа, а также в конце месяца в период с 29 по 31 августа возможны сильные магнитные бури. Солнце будет достаточно активным в последний месяц лета.

Также синоптики предупреждали, что в Украине на этой неделе, с 17 по 23 августа, погода будет неоднократно резко меняться. В регионах будет то резкое похолодание, то внезапная жара до +38 °C, что приведет к сильным ливням с грозами и градом.