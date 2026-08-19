СМИ: В ОП отреагировали на призыв Федорова провести выборы

Михаил Федоров. Иллюстративное фото: Михаил Федоров/Facebook

Кристина Павлова редактор ленты новостей

В Офисе президента Украины отреагировали на призыв бывшего министра обороны Михаила Федорова провести выборы в Украине. Там заявили, что не выступают против избирательного процесса, однако его проведение в условиях полномасштабной войны зависит, прежде всего, от обстановки в сфере безопасности.

Об этом сообщил источник в Офисе президента в комментарии LIGA.net, сообщает Новини.LIVE.

Что заявили в Офисе президента

Собеседник издания резко отреагировал на предложение Федорова провести выборы в Украине.

"Пусть проводит между ракетными ударами, что тут скажешь. Никто никогда не был против выборов, но избирательный процесс — это больше, чем просто придумать, как голосовать", — заявил он.

По словам источника, российские атаки с использованием беспилотников и баллистических ракет ежедневно создают угрозы безопасности для проведения полноценного избирательного процесса.

В ОП подчеркнули, что организация выборов требует не только определения механизма голосования. Необходимо обеспечить безопасность избирателей, военнослужащих, сотрудников избирательных комиссий и всех участников избирательного процесса.

Что предшествовало

18 августа Михаил Федоров обратился к украинским властям с призывом обеспечить возможность проведения выборов в Украине.

Экс-министр, в частности, подчеркнул необходимость обеспечить право голоса военнослужащим, миллионам украинцев, находящихся за рубежом, а также жителям прифронтовых территорий.

Федоров также заявил, что вопрос о выборах нужно обсуждать уже сейчас, чтобы подготовить механизмы для их проведения.

В то же время в Украине продолжаются акции в поддержку Федорова и с требованиями его возвращения на пост министра обороны. В частности, протесты проходили в Киеве во время возобновления работы Верховной Рады после каникул.

Как сообщали Новини.LIVE, бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не планирует покидать государственную службу или переходить в бизнес во время полномасштабной войны. По его словам, после увольнения с должности он получал различные предложения о дальнейшей работе, однако считает своим долгом продолжать работать в сфере обороны.

Как сообщали Новини.LIVE, Михаил Федоров ранее заявлял, что его увольнение могло быть связано с реформированием системы оборонных закупок. По его словам, изменения в работе Министерства обороны могли затронуть интересы влиятельных групп, из-за чего на него и его команду оказывалось значительное давление.