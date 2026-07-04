Служат ради безопасности Украины: Зеленский поздравил с Днём полиции

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Александр Шорохов Редактор

Президент Владимир Зеленский 4 июля поздравил сотрудников Национальной полиции Украины с их профессиональным праздником и поблагодарил за ежедневную службу во имя безопасности граждан. Глава государства подчеркнул, что правоохранители не только поддерживают порядок внутри страны, но и массово сражаются на фронте. Многие подразделения выполняют сверхсложные боевые задачи непосредственно в составе бригад сил обороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное праздничное обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

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