Що відомо про Кузьму Скрябіну, якому сьогодні було б 57 років

Андрій Кузьменко. Фото: 24tv.ua

У неділю, 17 серпня, виповнюється 57 років від дня народження відомого українського співака, фронтмена гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка. Десять років тому він загинув у ДТП, але залишається жити у своїх піснях і серцях багатьох українців.

Новини.LIVE підготували низку фактів із біографії музиканта.

Що відомо про Кузьму Скрябіна

Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року в місті Самбір на Львівщині. Мама майбутнього співака була вчителем музики, тато — інженером. Хлопчик від ранніх років цікавився музикою: закінчив музичну школу за класом фортепіано й ще в підлітковому віці створив власний панк-гурт, із яким виступав на шкільних дискотеках.

Після завершення навчання у школі Андрій здобув освіту стоматолога, але любов до музики взяла гору, тому у 1989 року з'явився гурт "Скбрябін".

У 1994 році виконавець одружився із художницею Світланою Бабійчук, а ще за три роки в подружжя народилася донька Марія-Барбара.

Разом із Наталею Могилевською Андрій Кузьменко від 2003 року вів телешоу "Шанс". Крім музичної кар'єри, він багато подорожував, захоплювався спортом, навіть став майстром із біатлону, у 2006 році видав власну книгу-автобіографію "Я, Побєда і Берлін". У 2008 році Кузьма створив групу "Пающіє труси", а у 2009 році став продюсером гурту DZIDZIO.

Серед найбільш відомих пісень Кузьми: "Мам", "Старі фотографії", "Люди, як кораблі", "Дельфіни".

Від 2014 року Скрябін активно допомагав військовослужбовцям у зоні АТО.

Життя музиканта обірвалося 2 лютого 2015 року близько сьомої ранку. Його автівка зіштовхнулася з молоковозом неподалік Кривого Рогу. У поліції зазначали, що автомобіль співака виїхав на зустрічну смугу на заокругленій ділянці дороги, унаслідок чого сталося зіткнення. Музикант загинув на місці. Його пасажирку госпіталізували.

За словами колег артиста, він був вправним водієм. Після аварії свідок, якого розшукали журналісти, стверджував, що аварію підлаштували й до неї причетна ще одна автівка, яка затиснула машину Кузьми так, що той не зміг уникнути зіткнення з молоковозом, але в поліції цю версію не підтвердили — справу закрили.