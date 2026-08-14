Скончался бывший депутат V и VI созывов Евгений Шаго

Евгений Шаго в Верховной Раде. Фото: УНИАН

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В пятницу, 14 августа, стало известно, что скончался политик и государственный деятель Евгений Шаго, представлявший интересы граждан в Верховной Раде V и VI созывов. За годы своей карьеры он успел занять высокий пост в Кабинете министров, а также возглавить корпорацию "Единые энергетические системы Украины".

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады, передает Новини.LIVE.

Смерть экс-нардепа Евгения Шаго — кто он такой

Не стало Евгения Петровича Шаго, бывшего народного депутата Украины пятого и шестого созывов. До начала активной работы в сессионном зале он посвятил значительную часть жизни государственной и общественной деятельности. В частности, его управленческий опыт включает работу в должности первого заместителя министра Кабинета министров Украины. Кроме того, карьера политика была тесно связана с энергетическим сектором, где он занимал должность председателя правления корпорации "Единые энергетические системы Украины".

Сообщение Верховной Рады о смерти политика. Фото: скриншот

Мандат депутата шестого созыва политик получил в ходе выборов в многомандатном общегосударственном избирательном округе, где баллотировался под номером 80. Его кандидатуру выдвинул "Блок Юлии Тимошенко", который объединял Всеукраинское объединение "Батькивщина", Украинскую социал-демократическую партию и партию "Реформы и порядок".

Свои депутатские полномочия в этом созыве он исполнял с 23 ноября 2007 года по 12 декабря 2012 года, находясь в составе фракции "Блок Юлии Тимошенко — "Батькивщина".

В течение работы в Верховной Раде Евгений Шаго принимал активное участие в деятельности нескольких парламентских комитетов. Он входил в Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, а также работал в Комитете по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Кроме того, во время шестого созыва законодательного органа политик исполнял обязанности секретаря Счетной комиссии Верховной Рады Украины.

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