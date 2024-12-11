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Составили протокол за пересечение границы — что решил суд

11 декабря 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Суд отменил решения ГПСУ, которые составили протокол на мужчину за незаконное пересечение границы
Молоток судьи. Фото: Pexels
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Летом 2024 года Госпогранслужба задержала жителя Закарпатья недалеко от границы со Словакией и составила на него протокол о незаконном пересечении границы. Однако менеджер супермаркета "Вопак" обратился в суд, чтобы отменить протокол, поскольку он имеет отсрочку от мобилизации и не собирался бежать из страны.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в июне 2024 года Ивана Турко вместе с группой других мужчин задержали военнослужащие Госпогранслужбы примерно в 8 км от границы со Словакией. На него составили протокол за попытку незаконного пересечения государственной границы вне установленных пунктов пропуска.

На судебном заседании Иван Турок отрицал свою вину. Он заявил, что в момент инцидента работал в ООО "Ужгород П.С.Ю.", где имел статус забронированного работника и пользовался отсрочкой от призыва на военную службу. Таким образом, он не собирался нелегально пересекать границу.

Для подтверждения этих фактов защитник предоставил суду выписку из приказа Министерства экономики от апреля 2024 года. В документе говорится, что 27-летнему военнообязанному Ивану Турку, работнику ООО "Ужгород П.С.Ю.", была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу сроком на шесть месяцев, действующая до 20 октября 2024 года.

"Тот факт, что он был остановлен работниками пограничной службы в 8 000 метрах от линии государственной границы Украины, сам по себе не свидетельствует о его намерении незаконно пересечь границу Украины" , — указано в постановлении суда.

Решение суда

Судья Перечинского районного суда Иван Ганько признал протокол, составленный инспектором Государственной пограничной службы Украины в отношении Ивана Турка, необоснованным. В своем постановлении судья принял решение закрыть дело о привлечении Турка к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Согласно данным аналитического портала YouControl, ООО "Ужгород П.С.Ю." была основана в 2004 году. Основное направление деятельности компании — розничная торговля в неспециализированных магазинах, включающая реализацию продуктов питания, напитков и табачных изделий. ООО "Ужгород П.С.Ю." владеет сетью супермаркетов "Вопак" и принадлежит семье Романа Сарая, главы Закарпатского областного совета.

Напомним, в августе ТЦК мобилизовали работника государственного предприятия в Прикарпатье, который имел бронирование от мобилизации. Суд в свою очередь отменил решение о зачислении мужчины в воинскую часть и обязал исключить его из списков личного состава.

Также мы писали, что в Киеве судили мужчину, который подделывал документы о разрешении на выезд для военнообязанных. Ему назначили определенное наказание.

граница суд пограничники Закарпатье отсрочка судебные решения

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