Скачки цен на нефть: Алексей Кущ озвучил четыре сценария

Эксперт Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Александр Шорохов Редактор

Мировой рынок нефти по-прежнему переживает период аномальной нестабильности из-за непредсказуемости военного конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому постоянные резкие скачки цен на нефть вверх и вниз напрямую зависят от новостей об атаках на морские торговые пути.

Об этом экономический эксперт и финансовый аналитик Алексей Кущ сообщил в эфире программы "Світ на зламі".

Четыре сценария развития ближневосточной войны

Экономический аналитик выделил несколько вариантов развития ситуации, каждый из которых формирует свой собственный ценовой коридор для сырья.

При низкой интенсивности боевых действий цена за баррель будет держаться в пределах 70 или 80 долларов, а в случае полной стабилизации упадет еще ниже. В то же время активизация обстрелов без привлечения новых сил поднимет планку до 90 долларов, тогда как систематические удары йеменских хуситов по нефтяным танкерам гарантируют ценовой коридор до ста долларов.

"Если же там начнутся какие-то элементы сухопутных операций, то тогда цена может достичь 120–150 долларов. А выше 150 — это уже такой прогноз, который сейчас нереалистичен, потому что для многих предприятий сработает эта точка убыточности", — отметил Алексей Кущ.

Бизнес просто откажется от слишком дорогой нефти, что автоматически обрушит глобальный спрос.

Причины резких колебаний стоимости топлива

Нынешний хаос на биржах с мгновенным падением цены на 10 долларов аналитик связывает исключительно с паникой среди трейдеров. Биржевые инвесторы банально не понимают, будут ли нападения на танкеры постоянными, поэтому реагируют на любые слухи.

"Это связано с нестабильной информационной повесткой. То есть инвесторы еще не знают, в какой реальности они оказались", — пояснил Алексей Кущ.

Ситуацию осложняет тот факт, что за спиной хуситов стоит мощный военно-промышленный комплекс Северной Кореи и опосредованно — Китай.

Как ранее писали Новини.LIVE, масштабные боевые действия на Ближнем Востоке уже успели спровоцировать серьезный топливный кризис внутри Украины. Крупнейшие отечественные сети АЗС Окко, WOG и Socar зафиксировали стремительное подорожание бензина и дизельного топлива.

Также Алексей Кущ заявлял, что Украина ежегодно теряет около 800 тысяч человек. Из них 500 тысяч — это миграция, разница между теми, кто вернулся, и теми, кто уехал. А 250 тысяч украинцев страна теряет из-за превышения смертности над рождаемостью.