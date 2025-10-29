Что происходит в Покровске и Купянском - обращение Владимира Зеленского 29 октября

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сложной ситуации на Купянском, Покровском и Александровском направлениях. Кроме того, Глава государства заявил о планировании дальнобойных операций.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в видеообращении в среду, 29 октября.

Обращение Зеленского 29 октября

Президент отметил, что говорил с Главнокомандующим Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым о ситуации на передовой:

наибольшая интенсивность боевых действий на Покровском направлении, где россияне пытаются закрепиться всеми способами;

непростая ситуация в Купянске, однако сейчас больше контроля у украинских военных, оборона продолжается;

на Александровском направлении десятки штурмовых действий за сутки.

По словам Зеленского, работали также над планированием дальнобойных операций.

"Единственный сценарий - это принуждение России к окончанию войны так, как это возможно, так, как реально сработает. И это санкции мира, наши дальнобойные санкции, наше восстановление после российских ударов, координация с нашими партнерами и, главное, поддержка нашей армии, всех составляющих Сил обороны и безопасности Украины, потому что Украина там, где украинские позиции сильны. Спасибо всем, кто бьется ради Украины, кто работает на оборону, на наше государство, ради всех наших людей, спасибо всем, кто нам помогает",- написал украинский лидер.

Санкционное давление на Россию

Глава государства анонсировал новые санкции против России, в частности, "против целей в российском военном производстве, в их пропаганде".

"Постепенно должны заблокировать контакты с миром всех российских субъектов, работающих на войну. Указы - вскоре. Также мы синхронизируем 19-й пакет санкций Евросоюза в украинской юрисдикции... " - отметил Зеленский.

По его словам, страны ЕС готовят 20-й пакет санкций. Также Президент ждет доклад разведки о влиянии ограничений, которые ввели против России Соединенные Штаты Америки, "предварительные данные довольно оптимистичны - влияние значительное".

"Мы проверяем детали, и каждую схему, которую Россия еще использует, надо заблокировать. И этот сигнал в мире должен быть воспринят правильно - Россия должна закончить свою войну, иначе должен закончиться российский нефтяной экспорт. Я благодарю всех наших партнеров, которые давят именно так - действенно давят, ощутимо и по направлениям, которые действительно болезненны для путинской системы",- добавил Зеленский.

