В 3-й ОШБр прокомментировали разоблачение должностной лица МСЭК на незаконном обогащении

Чиновник МСЭК. Фото: соцсети

Сотрудники ГБР в пьяницу, 4 октября, разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК и его сына. Во время обысков у них дома обнаружили почти 6 миллионов долларов наличными.

Это прокомментировал командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук в Telegram.

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По словам военного, большая часть ветеранов из Хмельниччины, которые подавли в МСЭК документы на инвалидность, получили отказ. Этот показатель далеко не единственный в своей критичности и колеблется в отметке от 43 до 65% по всей Украине.

Кухарчук отметил, что проблема очевидно носит системный характер: во время войны МСЭК окончательно превратила предоставление инвалидности в бизнес. Таким образом, каждый, кто хочет "списаться", не воевать или получить справку о реальной инвалидности — становятся частью схемы.

"Платишь — получаешь решение, не платишь — будешь ждать годами. Источники подтверждают, что во время войны этот процесс набрал беспрецедентных масштабов", — подчеркнул командир.

Скриншот поста Кухарчука

Напомним, кроме большой суммы средств в долларах у руководителя МСЭК Хмельниччины дома нашли роскошные брендовые украшения и драгоценности.

Также мы писали, что в Украине впервые заплатили денежное вознаграждение обличителю коррупции. Им является действующий военнослужащий, которому в 2021 году предложили взятку в размере 24 миллиона гривен.