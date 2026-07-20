Синоптики предупредили несколько областей о ливнях и шквалах: где объявлена опасность
Погода в Украине завтра, 21 июля, ожидается переменной облачностью. В некоторых областях пройдут ливни, град и шквалы со скоростью до 20 метров в секунду. Синоптики местами объявили первый уровень опасности.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.
Прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра
Синоптики отмечают, что в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях будут умеренные дожди, грозы, а днем местами ливни, в отдельных районах град и шквалы до 20 метров в секунду. На остальной территории осадков не ожидается.
Ветер северный, в западных и северных областях — западный, 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха на юге и востоке ночью +16...+21 °C, днем +28...+33 °C. На остальной территории ночью +13...+18 °C, днем +23...+28 °C, на западе +20...+25 °C.
В связи с ухудшением погодных условий в нескольких областях объявлен первый уровень опасности.
Прогноз погоды на 21 июля от синоптика Натальи Диденко
Завтра дожди с грозами ожидаются преимущественно на Левобережье. На остальной территории осадков не предвидится.
Температура воздуха +24...+28 °C, на востоке +29...+32 °C.
Как писали Новини.LIVE, в течение этой недели ожидается нестабильная погода. Синоптики прогнозируют жару, которая будет чередоваться с похолоданием. Почти ежедневно местами будут выпадать осадки.
Ранее мы рассказывали, когда ожидать магнитных бурь на Земле в конце июля. Солнце сейчас находится в фазе повышенной активности своего 25-го цикла.
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