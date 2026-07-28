Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Приоритет" в России и складам оккупантов

Взрывы в России. Иллюстративное фото: российские СМИ

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Украинские военные нанесли удары по ряду важных объектов на территории России и оккупированных территориях. Среди пораженных целей — стратегический комбинат "Приоритет" в Удмуртской Республике РФ, а также склады противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

Украина нанесла удары по объектам российской военной инфраструктуры

В ночь с 27 на 28 июля подразделения Сил обороны Украины провели операции по снижению военно-экономического потенциала России.

Украинские военные нанесли удар по складу материально-технических средств и складу горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму.

Также был нанесен удар по складу беспилотных летательных аппаратов российских войск в районе Червонопоповки Луганской области.

В России поражен стратегический комбинат "Приоритет"

Отдельной целью стал Федеральное государственное казенное учреждение комбинат "Приоритет" в поселке Борок Удмуртской Республики.

По данным Генштаба, на территории предприятия зафиксированы повреждения объекта и пожар.

Комбинат "Приоритет" входит в систему государственного материального резерва РФ и является стратегическим объектом закрытого типа. Он занимается долгосрочным хранением запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов.

Объект расположен на расстоянии более 1300 километров от украинской границы.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжат проводить мероприятия, направленные на ослабление возможностей России вести войну против Украины.

Информация о пораженных целях. Фото: Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины

Новини.LIVE сообщали, что, по словам Владимира Зеленского, украинские дальнобойные средства поразили экспортный терминал в Ростовской области. Президент отметил, что объект расположен примерно в 250 километрах от линии фронта. Также глава государства сообщил об ударах по нефтяным объектам в Ярославской области и Удмуртии.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны дальнего действия уже доказали способность поражать цели в отдаленных регионах России, в частности на Урале и в Сибири. По его словам, с начала реализации плана дальнобойных санкций в этом году было выполнено более тысячи огневых задач, в ходе которых поражались нефтяные объекты, важные военные производства и стратегические объекты российской логистики.