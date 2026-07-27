Силы беспилотных систем поразили 18 энергоузлов в Крыму и ВОТ за трое суток

Удары по России. Иллюстративное фото: кадр из видео

Карина Приходько Редактор

Силы беспилотных систем нанесли масштабные удары по энергетической инфраструктуре на временно оккупированных территориях. Только за последние трое суток были поражены 18 энергоузлов в Крыму, а также на оккупированных частях Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди.

Удары по энергоузлам России

"Мадяр" рассказал, что в течение 25–27 июля украинские дроны нанесли удары по 18 энергетическим объектам на временно оккупированных территориях. По его словам, под удар попали 14 энергоузлов во временно оккупированном Крыму и еще четыре объекта на оккупированных территориях Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

В частности, удары были нанесены по подстанциям напряжением 330, 220 и 110 кВ в Симферополе, Бахчисарае, Судаке, Алуште, Гурзуфе, Феодосии и других населенных пунктах.

В Силах беспилотных систем отметили, что эти удары являются частью системной операции по снижению возможностей российских оккупационных войск.

Всего с 1 по 27 июля украинские беспилотники поразили 154 энергетические цели на временно оккупированных территориях.

Как писали Новини.LIVE, 27 июля Владимир Зеленский заявил об ударах по объектам РФ в трех регионах. Под прицелом оказались нефтяные объекты в Ярославской области и Удмуртской Республике.

Кроме того, президент сообщил, что украинские дроны наносят удары уже на расстоянии 3 000 км. Он анонсировал новый этап дальнобойных ударов.