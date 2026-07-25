Сильные дожди и грозы накроют несколько областей: прогноз погоды на завтра
В субботу, 26 июля, в Украине ожидается переменная облачность и контрастная погода. В большинстве областей день пройдет без осадков, однако в восточных регионах прогнозируются кратковременные дожди и грозы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какая будет погода в Украине 26 июля
По данным синоптиков, осадки ожидаются в восточных областях, а также местами в Приазовье и Крыму. В то же время в Луганской и Донецкой областях прогнозируются значительные дожди. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится.
Ветер будет преимущественно северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Лишь в западных областях он изменит направление на юго-западное.
Температура воздуха ночью составит +11...+16 °C, днем воздух прогреется до +24...+29 °C. В восточных областях будет несколько прохладнее — +20...+25 °C днем.
В Карпатах прогнозируют прохладную погоду: ночью температура опустится до +5...+10 °C, а днем составит +17...+22 °C.
Как писали Новини.LIVE, 25 июля в некоторых регионах Украины пройдут дожди и грозы. Несмотря на это, в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +21...+26 °С.
В то же время синоптики дали прогноз магнитных бурь на 25 июля. Несмотря на то, что на Солнце было несколько вспышек, метеозависимые могут вздохнуть с облегчением.
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