Сильная непогода охватит большую часть Украины: прогноз погоды на завтра

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Альбина Заречная Редактор

Погода в Украине во вторник, 14 июля, ожидается дождливой в большинстве областей. Синоптики также прогнозируют грозы, град и шквалы. При этом температура воздуха будет комфортной.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 14 июля

Ночью в западных областях, днем на большей части территории Украины, за исключением крайнего севера и крайнего востока, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем местами возможны град и шквалы до 20 метров в секунду.

Погода в Украине 14 июля. Фото: Meteoprog

Ветер ночью переменного направления, днем — северный до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +12...+18 °С, днем +23...+28 °С, в Закарпатье до +30 °С.

Как писали Новини.LIVE, в первые дни недели в Украине ожидается погода с дождями и грозами. В то же время ближе к выходным она резко изменится. Жарче всего будет на юге и в Закарпатье.

А в течение июля прогнозируется повышенная солнечная активность, которая будет сопровождаться сильными геомагнитными бурями. Они способны влиять как на самочувствие людей, так и на стабильность работы технических систем.