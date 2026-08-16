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Сикорский хочет привлечь ветеранов ВСУ в новую армию Европы

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 16:29
Сикорский предложил привлечь украинских ветеранов к созданию новой армии Европы
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: Polska Agencja Prasowa

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал создать постоянную военную группировку под названием "Европейский легион". Он предложил привлекать в ее ряды опытных украинских ветеранов сразу после завершения нынешней войны. По его словам, новая армейская структура поможет странам Европы самостоятельно защищаться от гибридной агрессии со стороны РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ekathimerini.

Укрепление обороны в Европе и роль США

Польский дипломат подчеркнул, что европейские страны должны наконец научиться самостоятельно отвечать за неприкосновенность собственных границ без США. Проект создания легиона не станет заменой Североатлантическому альянсу, а лишь поможет существенно укрепить позиции европейских государств.

"Европа должна взять на себя ответственность за собственную безопасность. Мы не можем звонить в Вашингтон каждый раз, когда у нас под боком возникает пожар — будь то обычная угроза или использование Москвой миграционных потоков из Африки и Ближнего Востока против ЕС", — подчеркнул Радослав Сикорский.

В то же время он заявил, что речь идет не о создании параллельной альтернативы НАТО или дублировании структур, а о "более сильной европейской опоре в рамках более сильного НАТО".

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Гибридная война России

Глава польского МИД также предупредил, что Россия уже сейчас ведет скрытые действия против гражданского населения европейских городов. Для дестабилизации ситуации россияне используют отряды диверсантов, кибератаки, дезинформацию, покушения, преднамеренные залеты боевых дронов в воздушное пространство соседних стран и т. д. Появление нового Европейского легиона, к тому же закаленного в боях, позволит оперативно выявлять и уничтожать подобные угрозы.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, иностранные дипломатические представительства в Киеве уже усиливают меры безопасности в преддверии Дня Независимости из-за угрозы масштабных российских терактов. Посольство Германии в Украине призвало своих граждан ограничить любые поездки на железнодорожном транспорте накануне 24 августа, поскольку возможны ракетные удары РФ по транспортным узлам.

Также мы писали, что Радослав Сикорский предупредил о возможности новых гибридных операций России против стран НАТО, в частности Польши. Он пояснил, что публичное информирование о потенциальных провокациях может снизить их эффективность, поскольку такие действия теряют элемент неожиданности.

Польша армия ветераны Радослав Сикорский
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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