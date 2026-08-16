Сибига: РФ пытается превратить Черное море в оружие давления

Андрей Сибига. Фото: Facebook/Андрей Сибига

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Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Греции Георге Герпетритисом. Одной из главных тем переговоров стала ситуация с безопасностью в Черном море.

Об этом сообщает МИД Украины, передает Новини.LIVE.

Сибига заявил об угрозах для судоходства в Черном море

По словам Сибиги, в ходе беседы он проинформировал греческого коллегу о последствиях регулярных российских атак на украинские города и критически важную инфраструктуру. Отдельно речь шла о насущных потребностях Украины в средствах противовоздушной обороны.

Пост МИД Украины. Фото: скриншот

Также министры обсудили ситуацию в Черном море. Сибига подчеркнул, что российские удары по украинским портам, морской инфраструктуре и гражданским судам создают риски не только для Украины, но и для международной торговли и глобальной продовольственной безопасности.

"Для Украины и Греции, морских государств, свобода судоходства является вопросом принципа и вопросом безопасности. Россия пытается превратить Черное море — артерию, соединяющую страны, рынки и людей, — в очередной инструмент давления и запугивания. Мы заинтересованы в том, чтобы оно оставалось открытым, безопасным и свободным для судоходства", — отметил Сибига.

Кроме того, собеседники уделили внимание дальнейшему двустороннему сотрудничеству Украины и Греции, а также взаимодействию двух стран на международной арене.

Как сообщали Новини.LIVE, в Черном море обострилась ситуация вокруг украинского судоходства. Россия усилила атаки на морские маршруты и суда, из-за чего работа морского коридора фактически приостановлена. В то же время, украинские силы работают над способами уменьшения угрозы для судоходства и ослабления российских возможностей в регионе.

Как сообщали Новини.LIVE, повреждения российской портовой инфраструктуры могут существенно сказаться на морском экспорте РФ. По словам главного консультанта Национального института стратегических исследований, экономиста Ивана Уса, больше всего повреждений получил терминал в Новороссийске.