Сибига: РФ должна потерять баллистическое преимущество

Андрей Сибига и Кая Каллас. Фото: МИД

Карина Приходько Редактор

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал европейских партнеров активизировать поддержку Украины, усилить санкционное давление на Россию и совместно развивать систему противоракетной обороны. Он подчеркнул, что Россия должна утратить свое преимущество в области баллистических ракет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Сибига призвал ЕС присоединиться к антибаллистической коалиции

Во время заседания Совета ЕС в Брюсселе Андрей Сибига подчеркнул необходимость как можно скорее создать под руководством Украины собственные европейские возможности в сфере противоракетной обороны.

"Речь идет не только о помощи Украине. Речь идет о собственной безопасности и сдерживании. Россия должна утратить баллистическое превосходство. Именно битва за небо будет определять ход войны", — сказал министр.

Министр также призвал ЕС включить в 21-й пакет санкции против "Росатома" и "Роскосмоса", отключить "Газпромбанк" от SWIFT и запретить транспортным средствам перевозить российский СПГ.

Отдельно Сибига призвал европейские страны не допустить ослабления изоляции России в международном спорте, пока она продолжает агрессию против Украины.

"Россия не прекратила свою агрессию. Россия не вывела свои войска из Украины. Россия не вернулась к соблюдению норм международного права. Так почему же ее изоляция должна ослабевать? Международный спорт не может быть площадкой, где Россия восстанавливает свою легитимность", — подчеркнул он.

Как писали Новини.LIVE, в мае Владимир Зеленский сообщил, что Украина формирует антибаллистическую коалицию с партнерами. По его словам, сейчас мы ближе к результату, чем когда-либо.

Во время саммита НАТО в Анкаре 7 июля президент также призвал Европу создать систему защиты от баллистических ракет. Он напомнил, что именно баллистическое вооружение является одним из ключевых преимуществ России.