Шмыгаль назвал главную задачу на должности, на которую претендует

Шмыгаль назвал главную задачу на должности, на которую претендует

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 16:19
Шмыгаль может стать министром энергетики — назвал ключевую задачу
Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль / Telegram

Денис Шмыгаль, кандидатуру которого рассматривает Верховная Рада на назначение министра энергетики, назвал главную свою задачу на этой должности. Среди трех ключевых приоритетов он назвал восстановление, устойчивость и модернизацию.

Об этом стало известно во время пленарного заседания во вторник, 13 января.

Шмыгаль определил основные приоритеты на посту министра энергетики

"Моя ключевая задача на посту — как можно быстрее преодолеть острую фазу энергетического кризиса, усилить координацию, выставить четкие роли и задачи, собрать единый план для всех... И главное из этого обеспечить скорость решений, там где каждая минута имеет значение", — заявил он.

Среди основных приоритетов является восстановление генерации, подстанций и распределительных сетей, формирование резерва мощностей и оборудования.

"Также одним из первых решений в должности вижу внедрение доплат энергетикам. Их титаническая работа должна иметь соответствующую поддержку", — добавил Шмыгаль.

Кроме того, среди приоритетов, по словам Шмыгаля. является восстановление газовыбытка, восстановление поврежденных газораспределительных станций и газопроводов.

Напомним, что до сегодняшнего дня Шмыгаль был министром обороны. Сегодня Рада поддержала его отставку с этой должности.

Кроме того, сегодня в отставку ушел министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Иванна Чайка
Автор:
Иванна Чайка
