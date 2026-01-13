Шмыгаль может стать министром энергетики — назвал ключевую задачу

Шмыгаль назвал главную задачу на должности, на которую претендует
Денис Шмыгаль, кандидатуру которого рассматривает Верховная Рада на назначение министра энергетики, назвал главную свою задачу на этой должности. Среди трех ключевых приоритетов он назвал восстановление, устойчивость и модернизацию.
Об этом стало известно во время пленарного заседания во вторник, 13 января.
Шмыгаль определил основные приоритеты на посту министра энергетики
"Моя ключевая задача на посту — как можно быстрее преодолеть острую фазу энергетического кризиса, усилить координацию, выставить четкие роли и задачи, собрать единый план для всех... И главное из этого обеспечить скорость решений, там где каждая минута имеет значение", — заявил он.
Среди основных приоритетов является восстановление генерации, подстанций и распределительных сетей, формирование резерва мощностей и оборудования.
"Также одним из первых решений в должности вижу внедрение доплат энергетикам. Их титаническая работа должна иметь соответствующую поддержку", — добавил Шмыгаль.
Кроме того, среди приоритетов, по словам Шмыгаля. является восстановление газовыбытка, восстановление поврежденных газораспределительных станций и газопроводов.
Напомним, что до сегодняшнего дня Шмыгаль был министром обороны. Сегодня Рада поддержала его отставку с этой должности.
Кроме того, сегодня в отставку ушел министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
