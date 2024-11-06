Шмыгаль поздравил Трампа с победой на выборах США

Шмыгаль поздравил Трампа с победой на выборах
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в Соединенных Штатах Америки. Он подчеркнул, что страна ожидает эпоху сильных Штатов при его лидерстве.
Об этом Денис Шмыгаль написал в соцсети X в среду, 6 ноября.
Поздравление Трампа с победой на выборах
"Поздравляю Дональда Трампа с победой на выборах Президента США. Мы ожидаем эпоху сильных США при вашем лидерстве", — подчеркнул Шмыгаль.
Он подчеркнул, что Украина надеется на укрепление стратегического партнерства, приближение справедливого мира, а также на продолжение стабильной поддержки и реализацию новых двусторонних проектов.
Напомним, Трамп готовит митинг после победы на выборах в США. Он состоится в ближайшее время.
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