Шмыгаль поздравил Трампа с победой на выборах США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в Соединенных Штатах Америки. Он подчеркнул, что страна ожидает эпоху сильных Штатов при его лидерстве.

Об этом Денис Шмыгаль написал в соцсети X в среду, 6 ноября.

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"Поздравляю Дональда Трампа с победой на выборах Президента США. Мы ожидаем эпоху сильных США при вашем лидерстве", — подчеркнул Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украина надеется на укрепление стратегического партнерства, приближение справедливого мира, а также на продолжение стабильной поддержки и реализацию новых двусторонних проектов.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, Трамп готовит митинг после победы на выборах в США. Он состоится в ближайшее время.

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