В ВР рассказали о действиях Байдена до каденции Трампа - Новости Украины

Егор Чернев. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Следующие 3 месяца действующий президент США Джо Байден будет действовать в рамках дозволенного, то есть будет руководствоваться теми решениями, которые были предварительно проголосованы Конгрессом. Также вряд ли можно будет надеяться на приглашение Украины в НАТО до января 2025 года.

Об этом Новини.LIVE сказал депутат ВР от партии "Слуга народа" Егор Чернев.

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"Байден будет действовать в рамках уже принятых и проголосованных решений Конгресса. В дальнейшем обе палаты, скорее всего, будут республиканскими, и протянуть что-то дополнительное через Конгресс, будет если не невозможно, то крайне сложно. Для маневра остается не так много места", – уточнил Чернев.

Журналистка издания спросила депутата, может ли Байден пригласить Украину в НАТО до конца своего президентского срока.

"Что касается приглашения в НАТО, то есть вопрос, нужно ли это делать сейчас, чтобы потом не получить обратной реакции от Трампа, который не согласится с позицией Байдена. Потому что это политический конкурент, который уходит. Нужно ли нам это сейчас – вопрос. И вообще. приглашение – это решение 32 стран, членов НАТО, не только США", — подсуммировал Чернев.

Напомним, по словам депутата ВР от партии "Слуга народа" Егора Чернева, внутри Республиканской партии и команды Дональда Трампа есть понимание поддержки Украины. Как именно будет действовать новоизбранный президент Трамп – будет понятно уже в ближайшие недели или месяцы.

А вот по словам нардепа Алексея Гончаренко, надеяться на решительные действия по окончании войны в Украине через несколько дней после выборов в США не стоит. Но для Путина есть плохая новость по поводу последних заявлений Трампа.