Сгорела дотла: РФ уничтожила усадьбу Миклашевских в Запорожской области

Пожар в усадьбе. Фото: кадр из видео

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Сегодня, в понедельник, 22 июня, российские войска окончательно уничтожили памятник архитектуры XIX века в селе Беленкое Запорожской области. В результате целенаправленной атаки тремя беспилотниками старинная усадьба Миклашевских загорелась и сгорела дотла.

Об этом сообщили журналисты «Суспільне», передает Новини.LIVE.

Россияне уничтожили памятник архитектуры и культуры в Запорожской области

По информации корреспондентов "Суспільного", которые ссылаются на рассказы местных жителей, россияне атаковали исторический объект 22 июня около 04:00 утра. Для нанесения удара по памятнику архитектуры, градостроительства и истории местного значения враг задействовал три беспилотника. Попадания вызвали мощный пожар. По обновленным данным, по состоянию на 12:10 от усадьбы не осталось ничего, здание сгорело дотла.

Эта атака стала четвертым и последним ударом россиян по усадьбе. Разрушение усадьбы началось еще в январе 2025 года, когда российские войска впервые повредили здание. В конце июля того же 2025 года российская авиация нанесла удар по Беленькому, что привело к новым разрушениям памятника. В третий раз враг поразил усадьбу 27 февраля 2026 года.

Дворец до разрушения. Фото: соцсети

До начала полномасштабного вторжения этот комплекс XIX века привлекал туристов со всей Запорожской области и имел богатую историю. Долгое время в его стенах работала школа. После революции 1917 года здание перепрофилировали под швейную мастерскую, которая функционировала вплоть до 2005 года. Позже в помещении снова открыли начальную школу.

В своё время рядом с усадьбой располагался огромный дендропарк, однако до наших дней он не сохранился. В октябре 2020 года местная община попыталась собственными силами возродить зеленую зону, высадив на соседнем поле 400 молодых дубков.

Само же здание принадлежало казацко-старшинскому роду Миклашевских. Оценивая их исторический статус, историк Валерий Стойчев пояснял: «Перед нами наследие имперских времен, ведь Миклашевские, несмотря на казацкое происхождение, сделали блестящую чиновничью карьеру на территории Российской империи. То есть они были сенаторами, были не только латифундистами, а члены семьи занимали должности губернаторов, были членами Государственной думы. Фактически — это была элита Российской империи».

Новини.LIVE ранее писали, что Россия систематически наносит удары по культурным и архитектурным памятникам в Украине. Так, министр культуры Татьяна Бережная призвала ЮНЕСКО официально признать Россию разрушителем мирового культурного наследия, поскольку существующие международные конвенции уже не соответствуют реалиям современной войны.

Ранее ЮНЕСКО опубликовала заявление по поводу российского ночного удара по Киево-Печерской лавре 15 июня. Организация назвала нападение варварством и предложила финансовые ресурсы для срочной реставрации.

Между тем сегодняшний утренний налет ударных дронов на Запорожье 22 июня привел к новым разрушениям и жертвам в регионе. Враг целенаправленно нанес удары по частному сектору и промышленным складам, спровоцировав масштабные пожары. В результате этой очередной атаки погибла женщина, а трое человек получили тяжелые травмы.