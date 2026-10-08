Южная Корея отрицает нарушение режима санкций в отношении РФ

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Фото: Getty Images

Южная Корея отвергла обвинения Киева в поставках топлива в РФ в обход санкций. Там заявили, что официальная статистика за период с августа 2025 по август 2026 года не зафиксировала экспорта нефтепродуктов в Россию. В офисе президента Южной Кореи назвали заявления украинской стороны преждевременными и призвали не подрывать доверие.

Об этом сообщили в корейском информационном агентстве Yonhap News Agency, передает Новини.LIVE.

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Статистика торговли и экспортный контроль

Чиновник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея сообщил, что сводная торговая статистика за период с августа 2025 года по август 2026 года не содержит никаких записей об экспорте бензина, дизельного или авиационного топлива с территории Южной Кореи в Российскую Федерацию. Представитель ведомства также отметил, что указанные категории топлива на данный момент не входят в перечень из 1402 наименований товаров, в отношении которых Сеул официально ввел экспортный контроль в отношении Москвы.

Претензии Киева на основе материала The Guardian

Публичный спор разгорелся после заявления советника президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка. Украинский чиновник сослался на публикацию в британском издании The Guardian, где утверждалось, что в июле и августе подсанкционные танкеры доставили из Южной Кореи в порты РФ более 176 000 тонн топлива.

На своей странице в Facebook Власюк написал, что описанные операции противоречат заявленной Сеулом линии по отношению к Москве, и обвинил Республику Корея в попытках компенсировать дефицит нефтепродуктов в России, ведущей войну против Украины.

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Заявление Владислава Власюка. Фото: скриншот

В среду, 7 октября, администрация южнокорейского лидера Чонг Ва Де выступила с категорическим опровержением этих обвинений. Пресс-секретарь президента Кан Юй Чжун провела брифинг, на котором сделала заявление о неизменном курсе Южной Кореи в отношении политики по России.

"С момента вторжения России в Украину наше правительство последовательно вводило санкции и экспортный контроль в отношении России в тесном сотрудничестве с международным сообществом", — сообщила она и добавила, что разъяснения правительство предоставило непосредственно в ответ на журналистский запрос The Guardian.

Комментируя обвинения украинского чиновника, пресс-секретарь назвала публичные упреки необоснованными.

"То, что чиновник при президенте Украины процитировал статью в Guardian, чтобы публично представить Южную Корею как страну, которая помогает смягчить топливный кризис в России и потерю нефтеперерабатывающих мощностей, и действует таким образом, что это не соответствует её действующей санкционной политике в отношении России, и делал это на основе отдельных транзакций, ключевые детали которых, такие как стороны сделки, страна происхождения и конечный покупатель, не были проверены, не соответствует действительности и неуместно", — говорится в заявлении.

В то же время в Чонг Ва Де призвали украинскую сторону к сдержанности в оценках: "Мы также просим Украину воздержаться от искажения соответствующей политики Республики Корея без достаточной проверки фактов и публичных заявлений, которые могут нанести ущерб международному доверию к Южной Корее".

Новини.LIVE сообщали, что политические отношения между Украиной и Южной Кореей в последнее время начали заметно ухудшаться. В частности, после выступления Владимира Зеленского в ООН произошел дипломатический конфликт с Южной Кореей. Лидер оппозиции Ли Чжэ Мён обвинил Киев в срыве договоренностей из-за публичного разглашения информации о передаче Сеулу двух пленных военных КНДР, подчеркнув прямую угрозу жизни пленных и их семей на родине.

Хотя советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг наличие обязательств по полной секретности, Киев впоследствии направил официальное письмо с извинениями.

В то же время правительство Республики Корея назвало письмо с извинениями недостаточным. В настоящее время оба государства пытаются урегулировать кризис за закрытыми дверями. Как сообщил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, спор возник из-за разного толкования пунктов о конфиденциальности, а урегулирование процесса полностью перевели в закрытый формат без лишних заявлений, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений.