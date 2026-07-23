Сенатор США: Трамп заблокировал выделение 400 млн для Украины до 2029 года

Президент США Дональд Трамп. Фото: Whitehouse.gov

Александр Шорохов Редактор

Президент США Дональд Трамп принял решение заблокировать предоставление Украине уже официально утвержденного пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Эти финансовые средства теперь будут оставаться замороженными вплоть до проведения следующих президентских выборов в Америке. Это решение может сильно ударить по возможностям украинской ПВО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление сенатора-демократа Дика Дурбина во время слушаний в комитете Сената.

Блокировка финансирования Украины

Палата представителей США ещё в сентябре 2025 года полностью одобрила выделение этих средств, и сам Трамп даже уже подписал этот закон. Однако поставки вооружения так и не начались.

Глава Белого дома фактически дал понять, что финансирование по большинству оборонных направлений будет приостановлено до тех пор, пока новый лидер страны не вступит в должность, то есть ориентировочно до 2029 года.

Американские чиновники в Сенате откровенно обеспокоены этим, поскольку сейчас наступил исторический момент для перелома в войне, а Вашингтон вместо реальной помощи украинцам с ПВО тратит огромные ресурсы на конфликт с Ираном.

"Мы живем в такой исторический момент, когда можем выиграть войну в Украине... Но вместо того, чтобы найти деньги, которые им нужны сейчас на ПВО, мы вкладываем еще больше денег в войну с Ираном, в которую мы никогда не должны были вступать", — заявил Дик Дурбин.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина получит часть из 1 млрд долларов помощи от США. Американское правительство выделило три страны, где люди больше всего нуждаются в помощи: кроме Украины, это еще Мьянма и Эфиопия. Туда будут направлены значительные ресурсы.

Также Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом и его командой. Он поблагодарил американскую сторону за укрепление украинской ПВО.