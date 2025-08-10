Сенатор Грэм заявил о возможном обмене территориями Украины

Линдси Грэм. Фото: "Радио Свобода"

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Украине не удастся выгнать всех россиян. Он считает, что произойдет обмен территориям.

Об этом Линдси Грэм сказал в комментарии NBC News в воскресенье, 10 августа.

NBC: Считаете ли вы, что Украина должна подписать сделку, которая включает в себя отказ от любой части их территории?



Сенатор Грэм: Я хочу быть честным с вами. Украина не собирается выселять каждого русского. И Россия не собирается в Киев. В конце будет какой-то обмен землей. pic.twitter.com/0tDb1CMvc8 - Clash Report (@clashreport) 10 августа 2025 г.

"Я хочу быть с вами откровенным. Украина не выгонит всех россиян. А Россия не собирается идти на Киев. В конце концов произойдет обмен территориями", — заявил Грэм.

US Senator Lindsey Graham:



Что остановит третью войну, так это продолжать вооружать Украину, чтобы Россию сдерживала самая смертоносная армия в Европе прямо сейчас, которой является Украина. pic.twitter.com/TaRCJhCo9z - Clash Report (@clashreport) August 10, 2025

По его словам, Третью мировую войну можно остановить, продолжая вооружать Украину. Грэм отметил, что это позволит сдерживать Россию мощной армией в Европе.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты прекращают финансировать войну в Украине.

Ранее стало известно, что 15 августа лидер США Дональд Трамп проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.