Сенатор Грэм заявил, что Украина не сможет выгнать всех россиян

Сенатор Грэм заявил, что Украина не сможет выгнать всех россиян

Дата публикации 10 августа 2025 18:53
Сенатор Грэм заявил о возможном обмене территориями Украины
Линдси Грэм. Фото: "Радио Свобода"

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Украине не удастся выгнать всех россиян. Он считает, что произойдет обмен территориям.

Об этом Линдси Грэм сказал в комментарии NBC News в воскресенье, 10 августа.

Читайте также:

Война в Украине

"Я хочу быть с вами откровенным. Украина не выгонит всех россиян. А Россия не собирается идти на Киев. В конце концов произойдет обмен территориями", — заявил Грэм.

По его словам, Третью мировую войну можно остановить, продолжая вооружать Украину. Грэм отметил, что это позволит сдерживать Россию мощной армией в Европе.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты прекращают финансировать войну в Украине.

Ранее стало известно, что 15 августа лидер США Дональд Трамп проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
