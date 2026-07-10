Семь пожаров за сутки: ГСЧС рассказала о последствиях обстрелов Запорожья

Пожар в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Запорожья

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В течение суток 9 июля в Запорожье и прилегающих населенных пунктах спасатели ликвидировали семь пожаров, возникших в результате российских обстрелов. В результате вражеских атак девять человек получили ранения.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области, передает Новини.LIVE.

Спасатели ликвидировали последствия атак РФ в Запорожье

В Запорожье российские войска нанесли удары по двум складским помещениям. В результате атак там возникли пожары, которые спасателям удалось потушить на общей площади 300 квадратных метров.

Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Запорожья

Ликвидация последствий атаки РФ по Запорожью. Фото: ГСЧС Запорожья

Также возгорания произошли в двух селах области. В одном из населенных пунктов огонь охватил жилой дом площадью 70 квадратных метров, в другом — площадь около 3 квадратных метров.

Кроме того, спасатели ликвидировали пожар сухой растительности на открытой территории площадью более 1 гектара.

Пиротехнические подразделения ГСЧС обнаружили, изъяли и уничтожили пять взрывоопасных предметов современного производства.

К ликвидации последствий вражеских атак были привлечены 142 спасателя и 38 единиц техники.

Новини.LIVE сообщали, что в четверг, 9 июля, российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Запорожья и Херсона. В Запорожье в результате атаки дрона на автозаправочную станцию погиб человек, ещё трое получили ранения. В Херсоне вражеский беспилотник попал в маршрутное такси с пассажирами, в результате чего пострадали как минимум восемь человек.

Новини.LIVE писали, что в Днепропетровской области ночью и утром 10 июля российские войска совершили почти десять атак беспилотниками по трем районам региона. В результате вражеских ударов один человек получил ранения.