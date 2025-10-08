СБУ проводит обыски в Почаевской лавре на Тернопольщине
Служба безопасности Украины и полиция провели обыски в Почаевской лавре на Тернопольщине. Правоохранители работали на территории "Всехсвятской церкви".
Об этом сообщает РБК-Украина.
Обыски в Почаевской лавре
Работник СБУ якобы проверяют документы, касающиеся возможного незаконного присвоения храма Украинской православной церковью Московского патриархата. Сам храм является памятником архитектуры, поэтому интерес к нему со стороны силовиков не случайный.
Официальных комментариев от СБУ или полиции пока не поступало.
Напомним, что в Хмельницкой области настоятель храма украинской православной церкви поддерживал российскую агрессию и разжигал религиозную ненависть. За это суд его наказал.
А также в Киеве священнику одного из монастырей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сообщили о подозрении. Он оправдывал войну России против Украины.
Читайте Новини.LIVE!