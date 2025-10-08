СБУ проводит обыски в Почаевской лавре на Тернопольщине

Обыски в Почаевской лавре. Фото: РБК-Украина

Служба безопасности Украины и полиция провели обыски в Почаевской лавре на Тернопольщине. Правоохранители работали на территории "Всехсвятской церкви".

Об этом сообщает РБК-Украина.

Реклама

Читайте также:

Обыски в Почаевской лавре

Работник СБУ якобы проверяют документы, касающиеся возможного незаконного присвоения храма Украинской православной церковью Московского патриархата. Сам храм является памятником архитектуры, поэтому интерес к нему со стороны силовиков не случайный.

Официальных комментариев от СБУ или полиции пока не поступало.

Напомним, что в Хмельницкой области настоятель храма украинской православной церкви поддерживал российскую агрессию и разжигал религиозную ненависть. За это суд его наказал.

А также в Киеве священнику одного из монастырей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сообщили о подозрении. Он оправдывал войну России против Украины.