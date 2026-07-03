СБУ назвала российского генерала, который приказал бомбить Киев 2 июля

Валерий Герасимов. Фото: российские СМИ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Украинские правоохранители и сотрудники Службы безопасности Украины возбудили уголовное дело в отношении начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Его обвиняют в организации массированных ударов по гражданским объектам Украины, в том числе и в смертоносной атаке на Киев в ночь на 2 июля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Службы безопасности Украины.

Российский начальник Генштаба Валерий Герасимов отдает приказы наносить удары по Украине

Уголовное производство по фактам военных преступлений генерала армии РФ Валерия Герасимова возбудили следователи Службы безопасности под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. Начальника Генерального штаба Вооруженных сил России подозревают в непосредственной причастности к организации массированных ракетно-авиационных обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.

В частности, материалы дела касаются последней воздушной атаки на Киев и Киевскую область, которую российские войска совершили 2 июля этого года. В результате этого обстрела погибли и получили ранения мирные жители, а также были разрушены и повреждены многоквартирные и частные жилые дома и объекты социальной сферы.

Для воздушных атак на столицу и другие украинские города подчиненные Герасимову вооруженные группировки чаще всего применяют ударные беспилотники дальнего радиуса действия типа «Шахед/Герань», а также ракеты «Калибр», «Кинжал», «Циркон», «Искандер» и ракеты типа «Х».

По указаниям этого чиновника российские военные планируют, готовят и наносят эти удары, задействуя ракетоносные корабли, бомбардировочную авиацию и наземные оперативно-тактические ракетные комплексы.

В СБУ отметили, что такие масштабные обстрелы гражданских объектов являются прямым нарушением статей 51 и 52 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года. Преступные действия российского генерала расследуются по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за отдачу приказа о совершении действий, нарушающих законы и обычаи войны, предусмотренные международными договорами. Комплексные следственные мероприятия в настоящее время продолжаются.

Новини.LIVE сообщали, что в июне 2024 года Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Между тем последствия массированного ракетного удара по Киеву, нанесенного 2 июля, оказались катастрофическими. Сегодня, 3 июля, президент Владимир Зеленский сообщил, что число погибших возросло до 30 человек, а еще почти 100 человек получили ранения. Спасатели продолжают расчищать завалы в Дарницком районе столицы, где до сих пор ведут поиски людей. Кроме того, глава государства сообщил о новых ночных и вечерних обстрелах гражданских объектов, в частности больниц и жилых домов, в других регионах Украины, и в очередной раз призвал международных партнеров немедленно усилить противовоздушную оборону.