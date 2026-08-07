СБУ: "Альфа" пятый месяц подряд лидирует среди Сил обороны

Спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" СБУ. Фото: "Альфа" СБУ/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" СБУ пятый месяц подряд лидируют среди подразделений Сил обороны Украины по количеству пораженных и уничтоженных целей. В июле 2026 года бойцы подразделения обезвредили почти 6000 оккупантов. Также спецназовцы поразили тысячи вражеских целей, в частности технику, средства связи и военные объекты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение СБУ в пятницу, 7 августа.

"Альфа" СБУ остается лидером среди Сил обороны

По данным Службы безопасности Украины, спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" продолжают удерживать лидерство среди всех подразделений Сил обороны Украины по количеству пораженных и уничтоженных целей.

В СБУ отметили, что точные удары по врагу как на передовой, так и в глубоком тылу, а также высокий уровень подготовки операторов беспилотных систем позволяют подразделению наносить оккупантам ощутимые потери.

На этой неделе Президент Украины Владимир Зеленский отметил лидерство "Альфы" во время доклада главы СБУ Александра Поклада. Также глава государства одобрил генерал-майору новые операции спецслужбы.

Результаты работы "Альфы" СБУ за июль

По проверенным данным профильного подразделения "Альфы" СБУ, в июле 2026 года спецназовцы обезвредили почти 6000 оккупантов.

Кроме того, были поражены:

8748 БпЛА и НРК различного типа;

3297 единиц автомобильной техники;

2182 антенны и узла связи;

1207 фортификационных сооружений;

549 расчетов БпЛА;

233 склада с боекомплектом и имуществом;

67 единиц бронированной техники (20 танков и 47 боевых бронированных машин);

54 артиллерийские системы и САУ;

26 единиц водного транспорта;

23 средства ПВО;

22 средства РЛС/РЭБ;

18 РСЗО;

13 единиц авиационной техники.

В СБУ уточнили, что среди авиационной техники были уничтожены два Су-30 и один Су-30СМ. Также повреждены один МиГ-31БМ, пять Су-24, один Су-27П, один Су-30, один Ми-8МТПР и один Ка-27.

Скриншот сообщения "Альфы" СБУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 6 августа 2026 года СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесла удар по Ярославскому НПЗ РФ и кораблям береговой охраны ФСБ в Керчи. На одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России были зафиксированы взрывы, пожары и повреждения инфраструктуры. Также в результате атаки повреждения получили два патрульных корабля ФСБ РФ.

Новини.LIVEтакже сообщали, что СБУ заявила о нанесении ударов по более чем 100 стратегическим объектам РФ за 40 дней операции. По данным ведомства, под удары попали военные объекты, НПЗ, логистическая инфраструктура и корабли "теневого флота". Также в СБУ сообщили о поражении более 21 тысячи единиц военной техники и ликвидации почти 5 тысяч российских военнослужащих.