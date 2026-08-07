Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня СБУ: "Альфа" пятый месяц подряд лидирует среди Сил обороны

СБУ: "Альфа" пятый месяц подряд лидирует среди Сил обороны

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 15:23
«Альфа» СБУ уничтожила тысячи целей и уже пятый месяц лидирует в Силах обороны
Спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" СБУ. Фото: "Альфа" СБУ/Facebook

Спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" СБУ пятый месяц подряд лидируют среди подразделений Сил обороны Украины по количеству пораженных и уничтоженных целей. В июле 2026 года бойцы подразделения обезвредили почти 6000 оккупантов. Также спецназовцы поразили тысячи вражеских целей, в частности технику, средства связи и военные объекты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение СБУ в пятницу, 7 августа.

"Альфа" СБУ остается лидером среди Сил обороны

По данным Службы безопасности Украины, спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" продолжают удерживать лидерство среди всех подразделений Сил обороны Украины по количеству пораженных и уничтоженных целей.

В СБУ отметили, что точные удары по врагу как на передовой, так и в глубоком тылу, а также высокий уровень подготовки операторов беспилотных систем позволяют подразделению наносить оккупантам ощутимые потери.

На этой неделе Президент Украины Владимир Зеленский отметил лидерство "Альфы" во время доклада главы СБУ Александра Поклада. Также глава государства одобрил генерал-майору новые операции спецслужбы.

Читайте также:

Результаты работы "Альфы" СБУ за июль

По проверенным данным профильного подразделения "Альфы" СБУ, в июле 2026 года спецназовцы обезвредили почти 6000 оккупантов.

Кроме того, были поражены:

  • 8748 БпЛА и НРК различного типа;
  • 3297 единиц автомобильной техники;
  • 2182 антенны и узла связи;
  • 1207 фортификационных сооружений;
  • 549 расчетов БпЛА;
  • 233 склада с боекомплектом и имуществом;
  • 67 единиц бронированной техники (20 танков и 47 боевых бронированных машин);
  • 54 артиллерийские системы и САУ;
  • 26 единиц водного транспорта;
  • 23 средства ПВО;
  • 22 средства РЛС/РЭБ;
  • 18 РСЗО;
  • 13 единиц авиационной техники.

В СБУ уточнили, что среди авиационной техники были уничтожены два Су-30 и один Су-30СМ. Также повреждены один МиГ-31БМ, пять Су-24, один Су-27П, один Су-30, один Ми-8МТПР и один Ка-27.

null
Скриншот сообщения "Альфы" СБУ/Facebook

Новини.LIVE  сообщали, что 6 августа 2026 года СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесла удар по Ярославскому НПЗ РФ и кораблям береговой охраны ФСБ в Керчи. На одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России были зафиксированы взрывы, пожары и повреждения инфраструктуры. Также в результате атаки повреждения получили два патрульных корабля ФСБ РФ.

Новини.LIVEтакже сообщали, что СБУ заявила о нанесении ударов по более чем 100 стратегическим объектам РФ за 40 дней операции. По данным ведомства, под удары попали военные объекты, НПЗ, логистическая инфраструктура и корабли "теневого флота". Также в СБУ сообщили о поражении более 21 тысячи единиц военной техники и ликвидации почти 5 тысяч российских военнослужащих.

СБУ Силы обороны Украины удары по РФ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации